Camilo y Evaluna, Sebastián Yatra, Adele, Aitana… ¿Cuál será el Nº1 de Navidad?

Dicen que la Navidad es para pasarla en familia, y por eso no se nos ocurre mejor modo que pasar la mañana de ese día tan especial que en compañía de todos y todas los y las que formáis parte de la gran familia de #Del40al1CocaCola, el programa con más oyentes del fin de semana. Así que mientras os desperezáis y os recuperáis del atracón de Nochebuena os invitamos a compartir con nosotros cuatro horas con la mejor música y mucha alegría, que pese a todo nos sigue haciendo mucha falta.

De la lista de este sábado saldrá el número uno navideño y último del año, y tal honor podría recaer en Aitana si logra revalidar su liderato con Berlín. También favoritos son Sebastián Yatra y Adele, que completan el podio con Tacones rojos (#2) y Easy on me (#3) respectivamente. Esta última ya fue número uno dos veces y podría sumar la tercera. En el #4 está Justin Quiles, que se resiste a abandonar los puestos de cabeza con Loco; en el #5 Camilo y Evaluna con Índigo; en el #6 Glass Animals con Heat waves; y en el #7 Rosalía y The Weeknd con La fama.

Un veterano cantante español y una estadounidense de 17 años recién llegada integran el apartado de candidatos. Nos referimos a Alejandro Sanz, que se postula con Mares de miel, uno de los temas de su nuevo álbum, Sanz, y Gayle, que no está dejando a nadie indiferente con su adictivo abcdefu. Una vez realicemos el recuento de apoyos recibidos con el HT #MiVoto40 sabremos si logran el objetivo de colarse entre las 40 canciones más importantes de la semana.

El Voto VIP correrá a cargo de Bombai y David Otero. El trío valenciano y el solista madrileño han unido fuerzas en el single Hawai, y con esa excusa charlarán con Tony Aguilar y nos dirán cuál es su canción favorita de la lista. ¡A ver cómo se ponen de acuerdo los cuatro! Seguro que no les resulta difícil pues si a pesar de sus diferencias musicales han sabido acoplarse perfectamente en esa canción, también podrán unificar criterios en lo que al chart de LOS40 se refiere.

Por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos el BluRay de Kingsman, el servicio secreto, con motivo del estreno en cines de la tercera entrega el próximo día 29) y el doble CD recopilatorio Los Números 1 de LOS40. Desempolvaremos antiguos éxitos de la lista en La Máquina del Tiempo, se presentarán nuevos candidatos y habrá muchas más sorpresas que os perderéis si no os conectáis desde las 10 de la mañana (9 en Canarias). Os esperamos y… ¡Feliz Navidad!