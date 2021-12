Rauw Alejandro, Ptazeta y los candidatos del Benidorm Fest nos traen sus nuevas canciones

Lo creas o no, ya está aquí la Navidad. Parece que fue ayer cuando estabas disfrutando del sol y del tacto de la arena con tus pies. Pero de eso han pasado ya meses. ¡Es época de turrones!

Pero no importa qué mes del año sea, ya que nuestros artistas favoritos no van a dejar de lanzar sus nuevas canciones. Y es que si el pasado 17 de diciembre fueron Camilo, Dani Fernández, Aaliyah y The Weeknd algunos de los que nos preparaban para estas fiestas con sus novedades musicales, prepárate porque llega otro repertorio.

Viernes 24 de diciembre

Rauw Alejandro - Hunter. El puertorriqueño ha aparecido por sorpresa para dar un golpe sobre la mesa y dejarle claro que nadie se mete con él ni con Rosalía. Todo comenzó cuando en la canción Si Pepe, Cortez le dedicó unas palabras al cantante y a Rosalía. Esto ha llegado a oídos del propio Rauw, quien ahora le dedica Hunter. De hecho, para confirmarlo, en uno de sus versos dice lo siguiente: "¿Por qué no dices quién te escribió el verso de 911?", haciendo referencia al éxito de Jhay.

Ptazeta, Juacko - Cae La Noche. La artista se une al productor de nuevo para lanzar esta canción de ritmos urbanos que ya se ha convertido en la banda sonora de todos sus fans. En sus versos, la canaria habla de una historia de desamor.

Rigoberta Bandini - Ay Mama. Comenzamos con los candidatos del Benidorm Fest, que sin duda se han llevado gran parte del protagonismo musical de esta semana. En primer lugar está Rigoberta Bandini, que llega con una canción feminista dedicada a las mujeres y a las madres. Por supuesto, con el estilo que le caracteriza.

Luna Ki - Voy A Morir. Esta artista también es una de las apuestas más interesantes a ojos y oídos de los eurofans. Llega con un pop/rock alternativo que ha conquistado a muchos. En su letra habla de una historia de desamor y hace referencia a ese sentimiento de dolor que se siente cuando se depende emocionalmente de una persona.

Rayden - Calle De La Llorería. El rapero escribió esta canción, que llega para marcar la diferencia en las candidaturas del festival. Cuenta con una producción potente al más puro estilo de Rayden. Su letra, además, es muy pegadiza.

Chanel - SloMo. Chanel ha traído los ritmos discotequeros. SloMo es un pop dance que ya hemos visto que triunfa en este festival. Quiere conquistar a ese público con ganas de darlo todo en estos tiempos de confusión y oscuridad. ¿Conseguirá ganar su pase a Eurovisión?

Gonzalo Hermida - Quién Lo Diría. También debe haber un hueco para las baladas. De ello se encarga Gonzalo Hermida, que sorprende con una apuesta romántica al más puro estilo de Pablo Alborán y Manuel Carrasco.

Tanxugeuiras - Terra. Si los eurofans querían propuestas diferentes, la de Terra no ha podido defraudarles. El grupo de folk gallego llega con unos sonidos celtas y las raíces de la propia Galicia. Es la primera vez que una canción escrita en lengua co-oficial participa en la preselección española.

Varry Brava - Raffaella. Tal y como indica mi compañero Adriano Moreno, este grupo podría dar la sorpresa con este potente homenaje a la famosa artista, que además es muy conocida entre los eurofans. Llegan con una canción cargada de buen rollo y emoción.

Javiera Mena - Culpa. "Una purgación en modo Pop Dance con un toque French House sobre el sentimiento de culpabilidad". Así define la propia Javiera Mena su apuesta para el Benidorm Fest. ¿Qué opinas?

Sara Deop - Make You Say. En esta preselección no podían faltar los sonidos urbanos. De ellos se ha encargado Sara Deop, que llega con una fusión de pop urbano que podría conquistar por completo a un público internacional. (Puedes escucharla aquí)

Unique - Mejores. Con el propósito de convertirse en la primera boyband de nuestro país, Unique presenta su candidatura con una canción que cuenta con una gran producción. Además, llega cargada de energía, lo que seguro va a conquistar a gran parte de los eurofans.

Marta Sango - Sigues En Mi Mente. Participó en OT 2018. Marta Sango ya tiene conquistado a un gran número de fans. Pero ahora aterriza en el festival con un retropop con aires ochenteros que no va a pasar desapercibido.

Blanca Paloma - Secreto de Agua. Otra balada para la colección. Esta vez, Blanca Paloma le aporta toques andalusíes. La canción es el tema principal de la docuserie Lucía La Telaraña. Sin duda, una apuesta diferente.

Xein - Eco. Antes mencionábamos a una boyband, y en España una de las que han pasado a la historia es Auryn. Pues bien. Precisamente uno de los que fueron sus integrantes, Carlos Marco, ha escrito la apuesta de Xein. Con influencias del R&B de The Weeknd y la música disco de Dua Lipa, llega Eco. (Puedes escucharla aquí)

Azúcar Moreno - Postureo. Las míticas hermanas Salazar vuelvel al ámbito eurovisivo para intentar ganar su pase al Festival de la Canción de Eurovisión. Con el flamenco que tanto las caracteriza y un toque actual, llenan de nostalgia a todo el que escuche Postureo. ¿Conseguirán cumplir con su objetivo?

Leo Rizzi - Amapolas (Acústico). Fuera ya del ámbito eurovisivo, nos encontramos con el nuevo lanzamiento de Leo Rizzi. Trae un EP cargado de las versiones acústicas de sus temas. Uno de los que no podían faltar era, por supuesto, Amapolas, su gran hit. Una versión con la que Leo vuelve a confirmar que su voz es única.