Samantha Hudson y Amaia hablan con Jesús en su nuevo villancico ‘Óyeme’

¡Ya ha llegado la Nochebuena! Es el momento de ponerse nuestras mejores galas, sacar el champán y compartir una bonita velada con nuestros seres queridos. Si no puedes, debido al coronavirus, tienes la ventaja de ahorrarte la tercera parte. Para hacer más ameno el día, que falta nos hace, algunos de nuestros artistas favoritos han lanzado villancicos. Ed Sheeran con Elton John, La Oreja de Van Gogh, El Kanka…

Pero cuando pensábamos que no escucharíamos más villancicos nuevos esta temporada aparece Samantha Hudson y Amaia Romero con un as en la manga. ¡Y menudo regalazo!

Se trata de Óyeme, una canción que descubrimos esta misma semana en el especial de Navidad que ha grabado Samantha Hudson con Atresmedia y donde participa la intérprete pamplonica.

Las dos cantantes aparecen interpretando la canción al final de la historia, arropadas por todas las personas que aparecen en el especial navideño y sacándonos una sonrisa. Y es que, aunque se trata de un villancico, está cargado de crítica social.

Óyeme

Samantha y Amaia hablan directamente con Jesús para preguntarle por qué no ha bajado a ayudar a la humanidad. “Esto no debería ser la vida, ¿por qué hay que tenerle miedo a nuestro día a día? Pienso que el universo funciona fatal y me vengo a quejar. Sí, hablo contigo”, dicen los artistas.

Es entonces cuando empieza el estribillo: “Óyeme, Jesús, Jesucristo, siempre pensé que eras un tipo listo. Pero este percal no es ni medio normal. Tus paisanas no podemos más. Así que ven de una vez y baja de los cielos o tendré que subir a tirarte de los pelos”

Además, tanto Amaia como Samantha denuncian la precariedad laboral, el sistema capitalista y la marginación a los colectivos. Un villancico lleno de mensajes que enamorará a los más fans de Samantha Hudson. Por supuesto, los seguidores y seguidoras de Amaia también disfrutarán de su voz en este trabajo.