Olivia Rodrigo despide el 2021 con dos nuevos logros

Olivia Rodrigo se ha convertido en la nueva revelación del año. Y qué mejor forma de despedir el 2021 con un montón de reconocimientos musicales. Sino que se lo digan a Olivia, que hasta ahora ha recibido 7 nominaciones al Grammy, su álbum debut Sour es uno de los más escuchados en este año y ha sido reconocida musicalmente por grandes revistas.

Una de ellas es la revista estadounidense Billboard, que ha catalogado a Rodrigo como la Mejor Artista Femenina y la Mejor Artista Nueva de 2021. Con solo 18 años, la cantante ha conseguido ocupar un espacio en cada una de las listas de Billboard. Nada más estrenar Sour, estuvo cinco semanas encabezando la Billboard 200 durante junio y julio. Asimismo, Drivers License y Good 4 U, dos de las canciones de su disco debut, encabezaron la Hot 100.

También debemos destacar que Drivers License se posicionó en el puesto número 1 de nuestra lista LOS40 en marzo de este año. Todo un logro para la chica Disney, que rompió el récord de escuchas en Spotify con esta canción: llegó a conseguir más de 65 millones en siete días. Además, superó a Mariah Carey, quien lideraba las escuchas en esta plataforma, con más de 130 millones de escuchas totales.

"Olivia Rodrigo, la artista del año"

Sin embargo, no todo termina aquí. La revista norteamericana, Time, también quiso elogiar a la artista. Para ello, la nombro como la Artista del Año ("Entertainer of The Year"). Y todo ello gracias a su single estrella, Drivers License, que nada más estrenarse se convirtió en uno de los temas más virales de Tiktok y de los más escuchados en las emisoras de radio del país.

Por esa razón, echando la vista hacia atrás, vemos cómo la carrera musical de Rodrigo solo ha ido en aumento. Empezó en enero de 2021 convirtiéndose en una de las nuevas promesas de la industria, para terminar despidiendo el año siendo una de las figuras más cotizadas de la música. Grandes artistas como Taylor Swift o Camila Cabello han apoyado el trabajo de Olivia.

Aunque su destreza musical se caracteriza por temas muy profundos y llenos de gran sentimiento, es algo que ha enamorado a millones de fans, ya que se identifican con las historias que cuenta la joven en sus canciones. Si te han roto el corazón y eres fan de Olivia es muy probable que hayas escuchado algún tema suyo para "aliviar dolores", ya que sus letras son tan sinceras que llegan a encogernos el estómago.