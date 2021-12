Kris Jenner se estrena en los villancicos: lanza su versión del clásico ‘Jingle Bells’

Kris Jenner es uno de los rostros más conocidos a nivel mundial. Es la madre y mánager de las hermanas multimillonarias y que más han ocupado las portadas de todos los medios y, sobre todo, la sección de gossip: las Kardashian.

La matriarca de la familia ha triunfado en muchos ámbitos del mundo de la moda, pero ahora va a probar suerte en el de la música. En concreto, en el de los villancicos.

Kris ha lanzado su versión de Jingle Bells, la clásica canción navideña de James Lord Pierpont. Lo ha hecho bajo la producción de su yerno Travis Barker y con la colaboración de su hija Kourtney Kardashian, que además es la prometida del batería de Blink-182. Kourtney ha sido la encargada de poner los cascabeles que suenan en la base del villancico. Un elemento que aporta un ambiente navideño inconfundible.

"Nos divertimos en el estudio con la icónica y legendaria reina Kris Jenner, yo en los cascabeles, y Travis Barker en la batería, por supuesto", dice Kourtney en una publicación a través de Instagram. "Hay una nueva leyenda de la Navidad en al ciudad!", añade su otra hija Khloe.

La canción empieza con la voz de Kris preguntando si pueden volver a empezar e ir más rápido. Después, con el ritmo más acelerado, interpreta el clásico de James Lord Pierpont dándole su propio sentido de humor. También se escucha el sonido de la batería que toca su yerno, que también le aporta un toque más actual.

El lanzamiento sorpresa del villancico de Kris Jenner ha tenido una gran acogida entre sus fans. Y es que se ha convertido en la canción perfecta para reproducir una y otra vez en este día tan especial. Además, el tema llega acompañado de una portada en la que una jovencísima Kris luce un vestido rojo de lentejuelas en plena época navideña.

Lo cierto es que no es la primera vez que Kris Jenner se atreve con algún lanzamiento musical. Ya lo hizo en el año 1985 cuando publicó I Like My Friends, su canción inspirada en I Love LA de Randy Newman.

Y a ti, ¿qué te ha parecido su versión del clásico villancico? ¿Crees que Kris Jenner podría dedicarse a la música?