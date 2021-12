Disfruta de los números 1 navideños del Reino Unido con nuestra playlist

Ya es toda una tradición en el Reino Unido. Cada año se elige quién es el rey o la reina de las listas del país para coronarse como el Número 1 navideño de dicho año. De este modo, ocupa la primera posición de la lista en el día de Navidad, para que así todo el mundo la escuche desde cada rincón del país.

En este 2021, el que se vuelve a llevar el oro es LadBaby. Esta vez con Sausage Rolls For Everyone. Una canción en la que además participan, no solo la pareja de bloggers, sino también Elton John y Ed Sheeran. Por supuesto, cuenta con un humor peculiar que quizás sea el que haya conquistado a los británicos.

En LOS40 queremos seguir muy de cerca esta tradición. Por ello hemos preparado una playlist que recopila los temas que han llegado a la posición más alta y se han convertido en los números 1 navideños británicos. Puedes escucharla en la sección Directo de la app de LOS40.

Un dato curioso acerca de esta tradición es que ni la mítica leyenda navideña Mariah Carey ni Wham! han conseguido llevarse el título. El que más veces lo ha conseguido es Paul McCartney, que llegó en cuatro ocasiones con The Beatles y en una con Wings.

Eso sí, la mejor racha la tuvieron las chicas de Spice Girls, que se coronaron durante tres años consecutivos (1996, 1997 y 1998) y The Beatles (1963, 1964 y 1965).

¡Más curiosidades de esta lista! Las dos canciones que han conseguido repetir en el Número 1, en versiones distintas y con 20 años de diferencia, son Do They Know It's Christmas de Band Aid y Bohemian Rhapsody de Queen. Aunque ya es la cuarta vez que LadBaby llega al Número 1 con alguna canción, por lo que ya se han convertido en verdaderas leyendas de esta tradición.

Otros grandes nombres que han pasado por la lista son Elvis Presley, Whitney Houston y Michael Jackson. Y es que sus voces no han pasado desapercibidas en ninguna lista por la que han pasado.

No hay duda de que esta tradición coge cada vez más fuerza en Reino Unido. ¿Cuál será la próxima canción en llegar a lo más alto de la lista? ¿Repetirán LadBaby? Tendremos que esperar para saberlo.