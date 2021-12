Mikel Erentxun: ‘A un minuto de ti’, un ‘naufragio’ que surgió “de un tirón ¡Zas!”

Un "capricho personal", solo por diversión. Sin presión ni pretensión ninguna. Así nació Naufragios, el debut en solitario de Mikel Erentxun. Tal y como vaticinaba entonces Joaquín Luqui tan acertadamente, era “un paso de gigante en su consolidación como artista”. Superó cualquier expectativa, y fue en parte gracias al tremendo éxito del primer single. A un minuto de ti, el tema que había surgido “de un tirón” y “en casa de mis padres”, se convirtió en el primer nº1 en solitario de Mikel Erentxun en LOS40 un 26 de diciembre de 1992.

“Bastante alejados en este momento”

A un minuto de ti fue uno de los 13 ‘naufragios’ que Mikel Erentxun incluyó en su debut en solitario. Un disco que para el donostiarra era “como volver a empezar… me vuelvo a poner nervioso como ya no me ponía con Duncan Dhu”, confesaba en Canal +.

Mikel Erentxu en Madrid, el 9 de mayo de 2019. / Europa Press News/Europa Press via Getty Images

Nos situamos en 1992. Hacía un año que Duncan Dhu había lanzado Supernova y “tanto Diego como yo, teníamos una serie de ideas que no entraban en el grupo”. Musicalmente, los dos estaban “bastante alejados en ese momento”. Así que, de común acuerdo, decidieron darse un tiempo. Eso no significaba la disolución el dúo, como se encargó de aclarar Erentxun en el ya desaparecido canal televisivo: “Aprovechando un paréntesis de Duncan Dhu, hemos decidido sacar discos en solitario, pero no hay nada más, es muy sencillo”.

Un capricho personal: “Solo pretendo divertirme”

Influido “terriblemente” por el pop rock británico de The Beatles, Iggy Pop, Peter Murphy o The Smiths, el vocalista asumió el gran reto de grabar su primer álbum sin Diego. Lo hizo sin presiones, sin pretensiones y sin ninguna duda: quería alejarse lo más posible del sonido de Supernova y regresar a Autobiografía (el doble álbum de Duncan Dhu publicado en 1989). Y por eso llamó al mismo productor, Colin Fairley, y a los mismos músicos. Y voló a Londres para registrarlo en una antigua iglesia reconvertida en estudio: Town House Three.

Mikel Erentxu. / Jorge Sanz/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Naufragios, que nació como un “capricho personal” de Mikel - “simplemente canciones... yo sólo pretendo divertirme” - superó con creces cualquier expectativa. Nadie esperaba que vendiera incluso más que Supernova (1991). Y así fue cómo Mikel Erentxun se demostró a sí mismo que podía hacer un gran álbum sin la otra mitad de Duncan Dhu.

Antes de las Navidades de 1992 salió el disco a la venta. Y el mismo día de Navidad, Mikel recibió una llamada de su compañía (DRO). Le felicitaban las fiestas, sí, pero además le anunciaban: "¡Naufragios es Disco de Oro!". El día de Reyes ya llegaba al Platino. En total, 260.000 copias.

Su principal ‘naufragio’

Al éxito del debut de Mikel, sin duda contribuyeron sus “13 naufragios”, como él mismo los llamaba en el monográfico de Canal + dedicado a la presentación del disco (“Naufragio es un adjetivo que me viene muy bien para describir cada canción del disco”). Pero la canción que destacó por encima de las demás, su principal 'naufragio’, fue el primer single A un minuto de ti. Es la canción que “me abre las puertas de Chile, México y Portugal, donde vendo más como solista que como Duncan Dhu”, afirmaba el artista en su blog.

Tampoco hay que desmerecer al resto: Esta luz nunca se apagará (adaptación de There is a light that never goes out de The Smiths), Jugando con el tiempo o Miénteme (que Mikel había escrito originalmente para Miguel Bosé).

“De un tirón ¡Zas!” y “en casa de mis padres”

Curiosamente, A un minuto de ti no fue creada expresamente para Naufragios. Su destino era Supernova, pero se quedó fuera. Erentxun escribió la música de un tirón: “¡Zas! Estrofa, puente, estribillo… En casa de mis padres, y con mi vieja acústica Yamaha (las de los primeros Duncan Dhu). Supe al instante que era una gran canción. Una nueva forma de cantar. Algo distinto”.

Mikel Erentxu durante una sesión en 2010. / Europa Press via Getty Images

Y aquí es cuando entra en acción Jesús María Cormán, artista donostiarra que, además de pintor y poeta, se convirtió en el letrista de cabecera de Mikel. Juntos formaron un brillante tándem creativo y su primer fruto, su primera canción juntos, se llamó A un minuto de ti. “Fue mi primera colaboración con Cormán, quien también hizo la letra en un momento”. En un momento nacieron frases como "Antes de tres lunas volveré a por ti/ Antes que me eches de menos" o "El viento se ha calzado sus guantes de piel/ Se entretiene con mi pelo".

Lo curioso del caso es que J.M. Cormán, tal y como él mismo explica, escribió la letra “también en casa de mis padres, después de comer, y de tirón”. Esa misma tarde, quedó con Mikel “y ocurrió algo para lo que aún no estaba preparado: ¡Me hiciste cantarla!”, decía J.M. dirigiéndose a Erentxun.

Un arpegio de entrada a lo ‘California dreamin’”

Si bien la letra y la música de A un minuto de ti salió de un tirón, no ocurrió lo mismo con la ‘intro’. Estaban en el estudio, con la canción grabada “y no dábamos con la ‘intro’ de guitarra, ni el solo”. Probaron con guitarras eléctricas, piano… pero no había forma. El productor, Colin Fairley, llamó entonces a un amigo, Jim Williams. “Llegó, escuchó la canción y afinó su guitarra acústica. Soltamos el playback, y nos quedamos pegados: ¡¡se hizo los dos solos en una sola toma!!. Le pregunté si podía hacer un arpegio de entrada. Algo tipo California dreamin' ’’ de The Mamas & The Papas… Y ahí está. Gran arpegio. Sencillo, pero que nadie ha conseguido igualar en directo. Nadie dudó de que tenía que ser el primer sencillo de NAUFRAGIOS”.

Los favoritos de Mikel

El polifacético vigués Antón Reixa, fundador de Os Resentidos, se encargó de la dirección del vídeo de A un minuto de ti, sobre una idea de Cormán. “El presupuesto era mínimo. Creo que es el clip que mejor ha envejecido de toda mi videografía. Mi favorito”, escribe el artista en el repaso a Naufragios publicado en su blog.

Y si Mikel Erentxun tuviera que elegir una canción de todas las que componen su repertorio, se quedaría con A un minuto de ti… “fue mi primer número 1 en solitario” y la que le ha aportado los mayores éxitos de su larga trayectoria.

Mikel Erentxu durante un concierto suyo en acústico. / Carlos Muina/Cover/Getty Images)

“Mi primer número 1 en solitario”

Efectivamente, A un minuto de ti fue el primer nº1 en LOS40 de Mikel Erentxun. Es verdad que, cuando debutó con Naufragios, el artista nacido en Caracas ya sabía lo que era estar en el pódium de la lista. Nada menos que ocho canciones de Duncan Dhu habían llegado a la cima a lo largo de los 80. Pero su “primer número uno en solitario” fue especial. Ocurrió el 26 de diciembre de 1992. Después llegaron cuatro más. El siguiente, Esta luz nunca se apagará (también de Naufragios), fue nº1 de LOS40 cuatro meses después. El 24 de abril de 1994.

Con razón decía Joaquín Luqui en aquel monográfico de Canal + sobre Naufragios: “Mikel Erentxun ha dado un paso de gigante en su consolidación como artista”.