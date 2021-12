Antena 3 adelanta lo que va a pasar esta semana en ‘Tierra amarga’

No importa que sea Navidad, Tierra amarga va a cumplir con la cita que tiene con sus fieles espectadores. Esta semana, la que va del lunes 27 al viernes 31 de diciembre, la serie turca de Antena 3 ocupará su franja de emisión para continuar la historia de Züleyha, Yılmaz y el resto de protagonistas.

En LOS40 sabemos que los seguidores de esta ficción necesitan adelantarse a la emisión para que no les pille todo por sorpresa. Al ser un culebrón hay muchos giros de guion y el público no puede con tantos sustos, así que una semana más volvemos con las claves de los próximos capítulos.

Esta semana en 'Tierra amarga'

Antena 3 ha confirmado en sus destacados de programación que, por mucha Navidad que sea, las cosas no van a mejorar en Tierra amarga. Mucha atención a lo que señala la cadena: "¿Cómo actuará Ali Rahmet ahora tras conocer las 'maldades' de Hünkar de boca de Züleyha? ¿Y Hünkar? Müjgan no quiere renunciar a Yılmaz, pero no puede digerir bien lo que escuchará en la consulta… Con la sabiduría dada por Behice, ya no apartará los ojos de Züleyha. Además, la ira de Demir hacia su madre no se va a enfriar".

Pero por si esto fuera poco tenemos otro pequeño aperitivo de lo que pasará estos días: "Şermin continúa con sus sueños de acabar con los Yaman al hacer una alianza con Behice. Por otro lado, creyendo que no sería correcto que se casara con Çetin (Aras Şenol), Gülten comienza los preparativos para conocer a Rüstem…".

Las otras turcas de Antena 3

Tierra amarga no es la única serie que se queda sin vacaciones. Estas Navidades, Antena 3 también emitirá sus otros culebrones hechos en Turquía. Inocentes seguirá ocupando las noches del lunes y el martes, mientras que Infiel, que poco a poco se está consagrando como el nuevo fenómeno de la cadena, cumplirá con su cita en el prime time dominical.