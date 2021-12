Primeras imágenes de Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin en ‘After: Amor Infinito’

Queridos y queridas fans de la saga After: la cuarta entrega de la popular ficción novelada por Anna Todd ya tiene primeras imágenes de su cuarta adaptación a la gran pantalla. El título en español será Amor Infinito (After Ever Happy en su versión original) y seguirá las aventuras de Hardin y Tessa en el punto que las dejó Almas perdidas.

Esta cuarta entrega de la ficción volverá a estar dirigida por Castille Landon tras la partida de Roger Kumble, quien dirigó la segunda entrega. Lógicamente tanto Hero Fiennes-Tiffin como Josephine Langford repetirán en los papeles principales, pero se mantiene la estrategia de CalMaple y Wattpad (las productoras) de mantener a los nuevos secundarios, a los que ya cambiaron para After. Almas perdidas. Por eso veremos a Louise Lombard como Trish Daniels, a Carter Jenkins en el papel de Robert y a Chance Perdomo en el de Landon.

Por lo demás, aún no tenemos un tráiler oficial de la película, pero sí un teaser y primeras imágenes oficiales de Tessa y Hardin besándose en plena avenida, ajenos a los coches que, previsiblemente, comenzarán a pitarles. Ella llevo un abrigo rosa y él una americana negra. Ambos han cambiado y en esta cuarta entrega serán mucho más maduros, pero a pesar de todo su relación sigue adelante.

After. Amor Infinito - Primer avance

De hecho, tal y comos señala la sinopsis oficial de la película, «Tessa ya no es la chica dulce, sencilla y buena que era cuando conoció a Hardin, como tampoco él es el chico cruel y malhumorado del que se enamoró tanto». ¿Estamos ante el final de su relación tóxica? ¿Conseguirán por fin convertirse en una pareja normal? ¿Lo dejarán para siempre? Ambos irán descubriendo facetas desconocidas del otro y se darán cuenta de que realmente no son tan distintos como pensaban.

Además de eso, tenemos un avance con las primeras imágenes de la película. En una voz en off, Tessa es quien ahora lleva las riendas del asunto: «Creía que nuestro amor era como salido de una novela y que a pesar de nuestras dificultades juntos sobreviviríamos para contar nuestra historia [...] Yo no quiero sobrevivir, quiero vivir. Somos como una bomba a punto de estallar».

After. Amor Infinito no tiene aún fijada una fecha de estreno en España, aunque todo apunta que la volverá a distribuir la productora Diamons Films España y que llegará a lo largo de 2022. Lo que sí tenemos es una fecha fijada para la llegada de After. Almas perdidas a plataformas: el 3 de enero de 2022 aterrizará en Amazon Prime Video.