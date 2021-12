Paula Echevarría, Nagore y Ana Milán arropan a Jedet en un momento complicado: “Estoy harta”

En los últimos dos años, Jedet se ha convertido en una de las celebs del momento. Se trata de una auténtica artista 360. La hemos visto actuar en Veneno, cantar canciones como Las Reinas y escribir libros como El Efecto Mariposa. Además, la joven ha demostrado ser una de las estrellas más sinceras de las redes sociales. ¡Si hasta le han salido fans en MasterChef Junior!

Pero ser Jedet no es tan fácil como parece. ¡Ni mucho menos! La actriz ha querido compartir una conversación real que ha tenido por WhatsApp con una persona de su entorno donde habla sobre lo presionada que está.

La cantante de Malo ha querido compartir esta conversación con su seguidores y seguidoras de Instagram, hablando sobre los sentimientos encontrados que tiene a la hora de mostrarse ante al público. Además, tras varios pantallazos del chat, Jedet ha subido dos imágenes donde se le ve la cara hinchada de llorar.

“Quiero dejar de ser sexi. Me siento un poco incómoda últimamente. Menos maquillaje, menos pelo, menos escotes, menos todo. Más ancha. Más relajada”, empieza diciendo la artista.

“Ser sexi y guapa ha sido ‘mi arma’, mi negocio, mi macrca… pero no quiero seguir sintiéndome esclava de eso”, continúa explicando.

La otra persona intenta tranquilizarla a través de sus palabras: “Lo genial de eso es que tú decides qué personaje eres en cada momento de tu vida. Has jugado a ese papel en una fase y te cansaste. Ahora a por el siguiente”.

Ante estas palabras, Jedet ha confesado tener miedo y ha dicho unas palabras muy duras hacia ella misma: “Estoy harta de Jedet. La odio”.

Unas palabras muy sinceras

Jedet siempre se ha mostrado en sus redes sociales cercana, contando también algunos episodios complicados de su vida. Parece que la joven está pasando un momento más complicado y quiere tomar un nuevo rumbo con la imagen que proyecta. Por suerte, está arropada por muchas amigas. Algunos rostros conocidos han querido comentar en el post, enviándole todo el apoyo del mundo:

Daniela Santiago: “Mi vida eres y serás todo lo que desees ser”

Ana Milán: “Eres maravillosa, sensible, auténtica y con un corazón enorme… transmites muchas más cosas que sexy… así que no te etiquetes tú, que yo creo que la mayoría no lo hacemos”

Anita Matamoros: “Serás lo que quieras ser, para eso está la vida. Eres muchísimo más que una imagen sexy, enséñalo sin miedo”

Mala Rodríguez: Conocerse es lo más emocionante y enriquecedor, no tengas miedo amor!

Eva González: “Se lo que te dé la gana de ser, porque lo que no cambia jamás es un alma Bella, tú lo eres, y eso es lo importante”

Natalia Verbeke: “Piensa en tu felicidad . No en lo que crees que la gente espera de ti. Tu vales mucho y no tienes que seguir demostrándote nada”

Belén López: “Lo que te vaya dando la gana en cada momento bb! Hazme caso!”

Nagore: “Amor, tu mayor arma es tu corazón, tu alma, tu talento, tu inteligencia, tu luz… el maquillaje, ropa, pelo, es simplemente un juego, que deja de serlo en el momento que te incomoda. Utilízalo cuando te apetezca, pero en ningún momento te define. No somos esclavas de nuestra imagen”

Paula Echevarría: “Cariño eres mucho más que una imagen sexy”