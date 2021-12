¿A ti también se te ha pasado el año volando? ¿O se te ha pasado...bailando? Estamos a punto de decir adiós al 2021 y no nos podemos resistir a hacer balance musical de estos últimos doce meses. Porque si hay algo terapéutico de verdad, son esas canciones que te hacen subir el volumen, cantar a pleno pulmón o bailar como si estuvieras en una gran fiesta.

No hay mejor forma de terminar el año que con buena música, así que hemos recopilado para ti, las 10 mejores canciones del 2021 en Euskadi. Elegir no ha sido fácil, pero estamos seguros de que nuestro ranking, va a hacer que entres en el año nuevo con las endorfinas a tope ¡Empezamos!

1. SHINOVA, 'La sonrisa intacta'

Gabri de la Rosa y los suyos, nos conquistaron con este tema que forma parte de su álbum 'La buena suerte'. ¡Imposible no cantarlo una y otra vez!

Repasamos las 10 canciones más importantes de 2021 en Euskadi

2. HUNTZA ft. DR. PRATS, 'Haizeak'

Huntza es uno de esos grupos capaces de hacer subir tu adrenalina hasta límites límites insospechados. Frescos y cargados de energía, nos presentaban su tercer álbum con este tema. Todo un canto a la esperanza y el optimismo en colaboración con los catalanes Dr. Prats.

3. GATIBU, 'Egunero'

Uno de los buques insignia de la música vasca. Más de dos décadas de éxitos que en este 2021 se han materializado en un concierto aniversario por todo lo alto y con canciones como 'Egunero'....¡sube el volumen!

4. BULEGO, 'Bueltan da'

Sin duda, el 2021 ha sido el año de Bulego. En primavera nos presentaban su álbum debut y lo hacian con 'Bueltan da!', una canción que nos hace conectar con el niño que todos llevamos dentro, viajar en el tiempo, y revivir nuestra infancia para devolvernos la ilusión.

5. ZEA MAYS, 'Kemena'

Durante este año, Zea Mays, otro de los grupos vascos más punteros, ha decidido prescindir del formato álbum para optar por los singles en sus nuevos lanzamientos. Asi conocimos 'Kemena', una auténtica dosis de positivismo para afrontar los tiempos oscuros que nos está tocando vivir. Energía para buscar fuerzas en nuestro yo interior con las que seguir adelante.

6. ETS, 'Egingo dugu eztanda'

Estos alaveses no defraudan nunca cuando se trata de crear buen ambiente. Pop, rock, ska, reggae, nada se les resiste y durante este año, han creado momentos sublimes de felicidad con sus canciones. Te invitamos a que disfrutes de esta fascinante explosión musical.

7. MODUS OPERANDI, 'Dantza gaitezen hil arte'

En su segundo álbum, nos hacían una propuesta que no podíamos rechazar 'Dantza gaitezen hil arte' (Bailemos hasta morir). No hace falta llegar tan lejos, pero sin duda, este ha sido uno de esos temas que nos ha hecho movernos y mucho durante el 2021. Y es que como ellos mismos dicen, 'no hay vida sin amor, no hay vida sin lucha, no hay vida sin danza'.

8. ZETAK, 'Hitzeman'

Hitzeman, significa "dar la palabra" en euskera. Y sobre este concepto, ZETAK y Oques Grasses han construido el esquema de este tema, toda una llamada al optimismo.

La canción te pregunta directamente, ¿Qué es eso que intentarás hacer más a partir de ahora? ¿Pasar más tiempo con tu familia? ¿Contigo? ¿Con los colegas?. Mientras lo decides, disfruta con este temazo, no te vas a arrepentir.

9. DUPLA, 'Mundua geldi'

Les conocimos con un álbum que llegaba en forma de Chupachus. Si, has leído bien, un 'Duplatxus', que supuso una propuesta musical de lo más dulce. Pero la cosa no se quedó ahí y la trayectoria de Dupla siguió en ascenso con temas como este, que además de endulzarte el día, te va a cargar las pilas para el resto de la semana.

10. NOGEN, 'Erori arte'

Markel, Eider, Alex y Jokin son los responsables de llevarte a lo más alto con su mezcla de pop-rock contundente, riffs de guitarra y una buena dosis de electrónica. En 2021 han presumido de nuevo disco 'Under Alt' ('Bajo la piel' en danés) y nos han regalado momentazos como este 'Erori arte'.