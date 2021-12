15 canciones que no pueden faltar en tu playlist para Nochevieja

La Nochevieja es, sin duda, una fecha muy especial para todos nosotros porque es el día de las reuniones familiares, tomar las uvas en la Puerta del Sol, las fiestas con tus amigos, la resaca del día de después... Todo esto ha cambiado un poco y la razón es por la causa del coronavirus. Incluso ahora más que ha aumentado los contagios.

Por eso, nos toca celebrar esa noche con más cuidado que antes, pero con la misma ilusión de siempre. Y qué mejor modo de celebrarlo que con la música de nuestros artistas favoritos, quienes nos han acompañado otro año más.

Aquí, es donde aparecemos nosotros, que desde LOS40 te recomendamos 15 canciones que puedes añadir a tu playlist para despedir la Nochevieja y recibir enérgicamente el nuevo año, 2022. Artistas como Sebastián Yatra, J Balvin, Rauw Alejandro, BTS o Lil Nas X son los que podrán animar tu última noche del año.

1. Sebastián Yatra - Tacones Rojos

Esta canción de Sebastián Yatra es la que encabeza nuestra lista, ya que es perfecta para comenzar a animar el ambiente. Con unos ritmos pegadizos urbanos y poperos, estamos seguros de que no podremos resistirnos a bailar la canción favorita del colombiano. Y es que el cantante nos enamoró con este temazo y con su divertido videoclip que le acompaña. Es más, hasta ahora el clip lleva más de 46 millones de reproducciones en YouTube. Sin duda, es todo un éxito musical que no puede faltar en la despedida del 2021.

2. Karol G y Tiësto - Don't Be Shy

Si Tusa, Bichota o Ay, Dios Mío consiguieron hacernos bailar en los últimos meses, Karol G lo volvía a hacer este verano con un nuevo tema pop dance junto con uno de los mejores DJs de la historia: Tiësto. Don't Be Shy se ha convertido en una de esas canciones que son imposibles de no añadirlas a tu playlist favorita. Y es que este sencillo es especial para la colombiana, ya que se trata de su primera vez cantando en inglés. Seguro que en 2022 tendrá más oportunidades de brillar en inglés.

3. C. Tangana y Nathy Peluso - Ateo

Estaba muy claro que íbamos a añadir este temazo de C. Tangana y Nathy Peluso. Ateo, la canción líder de todas las plataformas de streaming desde que se lanzó en octubre de 2021. Sobre todo el videoclip que acompañaba al tema dio mucho de qué hablar tanto fuera como dentro de la industria musical. El single, que está nutrido de sonidos latinos de la bachata, encaja muy bien en nuestra fiesta de Nochevieja.

4. Justin Quiles, Chimbala y Zion & Lennox - Loco

Loco fue uno de los temas del verano de este año y, por su música, encaja perfectamente para hacernos vibrar durante la fiesta de Nochevieja. Justin Quiles, Chimbala y Zion & Lennox consiguieron crear un single lleno de mucho flow y que se adapta para cualquier época del año. Incluso es capaz de levantarte los ánimos. Así que no dudes de añadirla en tu playlist.

5. Elton John y Dua Lipa - Cold Heart (PNAU Remix)

No podían faltar el gran Elton John ni Dua Lipa (quien ha conseguido alzar más su carrera profesional con este lanzamiento) en esta lista. El remix de Cold Heart bajo la participación de Pnau nos traslada a los sonidos ochenteros y a la nostalgia de volver a escuchar uno de los míticos temas del británico. Una canción diferente y única con la que dar un portazo al 2021.

6. Lil Nas X - Thats What I Want

Lil Nas X también tiene que acompañarnos en la gran noche del año. Uno de los artistas más solicitados de los últimos tiempos y revolucionario en la industria musical. Podríamos añadir varias canciones del cantante en esta lista, pero elegimos Thats What I Want, la canción popera que anunció la llegada de su nuevo disco: Montero. Sin duda, el rapero consigue hacernos mover con mucho ritmo y en la Nochevieja no iba a ser menos.

7. J Balvin y Maria Becerra - Qué Más Pues?

Ahora, un poquito de ritmo puramente urbano. Qué Más Pues? de J Balvin y María Becerra (la nueva promesa del género urbano) se convirtió en un éxito musical nada más estrenarse en mayo de 2021, llegando al millón de reproducciones en las plataformas de streaming. Y es que esta colaboración potente llegó a convertirse en una de las canciones más sonadas en TikTok (sin olvidarnos del bailecito que la acompañaba). Esta canción rompedora debe de despedir sí o sí nuestro 2021.

8. Måneskin - MammaMia

Es el turno de los italianos ganadores del Festival de Eurovisión en Países Bajos: Måneskin. Y por qué no animar nuestra última noche del año con MammaMia, una canción llena de sonidos rockeros, sensualidad y mucha rebeldía. Sin duda, es una de las mejores agrupaciones que se han descubierto en este 2021. Por esta eazón, decidimos despedirnos de este año con este temazo y empezar el 2022 con mucho ritmo.

9. Bad Bunny y Rosalía - La Noche de Anoche

No podíamos dejar a Bad Bunny y Rosalía fuera de nuestra última gran noche. La Noche de Anoche fue una colaboración muy esperada entre sus fans y la pudimos escuchar el día de San Valentín de 2021. La canción llegó a alcanzar más de 5 millones de reproducciones nada más estrenarse en las plataformas digitales. Un poco de nostalgia y emociones encontradas no está mal sentir en la noche especial de Nochevieja.

10. Ana Mena y Rocco Hunt - Un beso de improviso

Ana Mena y Rocco Hunt unieron sus voces en junio de 2021 para sacar un nuevo tema veraniego. Un beso de improviso, que se adentró en nuestra lista de Los40, llegó para convertirse en uno de los grandes hits del momento, al igual que pasó con A un paso de la luna en 2020. Por eso, la química entre la malagueña y el italiano nos ha ido enamorando cada año que ha pasado y estamos seguros de que lo seguirán haciendo en el próximo 2022.

11. Rauw Alejandro - Todo de Ti

¿Y qué me decís de Todo de Ti de Rauw Alejandro? Una de las mejores canciones del verano no puede quedarse fuera de la despedida del 2021. Todo de Ti llegó a nuestras vidas para quedarse por mucho tiempo. Es más, el éxito de este tema hizo que la carrera musical del puertorriqueño creciera, llegando a convertir la figura de Alejandro en uno de los artistas más cotizados de la industria. Los ritmos urbanos encajan perfectamente en cualquier circunstancia de nuestras vidas y más los de Todo de Ti.

12. BTS - Butter

Un poco de K-pop en nuestra Nochevieja tampoco vendría mal. Pero, sobre todo, si se trata de la música de BTS. Butter, una de las canciones más sonadas en 2021, llegó a lo más alto de la lista de LOS40 en dos ocasiones. Y es que no podemos resistirnos a la alegría y diversión que desprende este temazo de los coreanos. Así que también debe de ser bienvenida en la fiesta del 31 de diciembre.

13. Zzoilo y Aitana - Mon Amour Remix

Desde que Aitana y Zzoilo unieron sus voces en Mon Amour Remix no ha parado de sonar en todas partes. Sobre todo, en nuestra cabeza. ¡Y no nos extraña! La razón se debe a que la canción tiene unos ritmos muy pegadizos, una letra divertida y un estribillo fácil de cantar. Por eso, Mon Amour nos hará bailar y cantar sin parar en Nochevieja. Un tema que pegó muy fuerte en 2021 y, seguramente, que en 2022.

14. Lola Indigo, TINI y Belinda - Niña de la Escuela

Niña de la Escuela llegó a convertirse en número 1 de la lista de LOS40 el pasado 9 de octubre de 2021. Lola Índigo conseguía enamorarnos con un temazo rico en sonidos urbanos y lo hacía acompañada de otras dos figuras primordiales del género: Belinda y Tini. De esta manera, la canción no solo nos hará bailar en videos para TikTok, sino también en el salón de nuestra casa.

15. Farruko - Pepas

Si comenzamos la lista con una canción muy movida para el momento, debemos de cerrar la etapa del 2021 y dar la bienvenida al 2022 con mucha energía. Para eso necesitamos la fuerza musical de Farruko en Pepas. "Pepa y agua pa la seca', todo el mundo en pastilla' en la discoteca", es el estribillo que más perdurará en nuestra cabeza. Con esta canción, recordamos los momentos de fiesta y reuniones multitudinarias que pudimos celebrar antes de la pandemia del coronavirus. Sin duda, Farruko ha conseguido devolvernos la ilusión y diversión con Pepas. Y se lo agradecemos disfrutándola al máximo e incluyéndola en nuestra playlist de Nochevieja.