Rigoberta Bandini explica cómo nació el tema ‘Ay mama’

Rigoberta Bandini se ha convertido en una de las protagonistas musicales de los últimos días gracias a su tema Ay mama. La canción, donde rinde homenaje a todas aquellas mujeres que luchan diariamente contra la sociedad siendo libres, es una de las 12 candidatas a representar España en Eurovisión. Y es que Rigoberta Bandini estará el próximo mes de enero en el Benidorm Festival. Pisará el escenario para defender este tema como próxima canción que nos represente en Turín en el famoso festival europeo.

El tema ya se ha convertido en uno de los favoritos de los eurofans, sumando miles de reproducciones en las plataformas en menos de una semana. Ahora, la cantante ha querido compartir con sus seguidores y seguidoras qué es lo que le inspiró a escribir este tema. Lejos de lo que se puede pensar, Rigoberta no lo escribió tras ser madre de su primer hijo el pasado 2020. Lo hizo hace casi una década, inspirada por uno de los cuadros más famosos de la historia:

“Escribí esta canción muchísimo antes de ser madre, con 23 años, por eso no lo considero un tema escrito por y para las madres. En su momento lo escribí como un homenaje a la feminidad. Ocupar las calles con nuestros cuerpos sin que fueran censurados sería un gran avance. Todavía me emociona esa mujer guiando al pueblo en el cuadro de Delacroix.”

La cantante ha querido recordar que todavía Instagram sigue censurando los pezones femeninos y cosificando de ese modo el cuerpo de la mujer. De este modo, la artista asegura que la canción trascende de la maternidad y habla sobre el empoderamiento femenino:

“Algunas mujeres creamos vida con nuestros cuerpos, otras no, pero de alguna manera todas somos una. La carta de la emperatriz en el tarot de Marsella me transmite ese poder, por eso la he elegido como portada para esta canción”

Además, para terminar, Rigoberta ha asegurado que para ella esta canción va más allá de la competición por el micrófono de cristal: “Más allá de Benidorm o Eurovisión, esta canción me conecta con una fuerza preciosa. Estoy feliz de poderla compartir por fin”.

De momento, nosotros no podemos quitárnosla de la cabeza. Ni esta, ni algunas de las otras candidatas.