Críticas a ‘MasterChef Junior 9’ tras el comentario “gordofóbico” de una aspirante: “Ella no tiene la culpa”

MasterChef Junior 9 ya va por su segundo programa, y como era de esperar, ya ha acumulado alguna que otra polémica. La edición arrancó justo a tiempo para entretener las fiestas navideñas, y lo hizo ganándose enteramente al público gracias a aspirantes como Olivia, Marcos, o cualquiera de la docena de jovencísimos que han querido colocarse tras los fogones del talent.

El primer revuelo de la edición se lo llevó Ariel, una niña con sus objetivos vitales muy claros: quiere ser catedrática de historia, y de haber podido elegir cuándo nacer, lo habría hecho en el siglo XVIII. Sus gustos los colman Bertín Osborne y Julio Iglesias en cuanto a música, y Homero y Platón en cuanto a literatura. Aunque las redes enseguiran quedaron prendadas de la aspirante, otros muchos no dudaron en criticar su forma de ser. Sin embargo, en el siguiente programa sería Alexia la que le cogiese el testigo.

Y es que la pequeña aspirante soltó un comentario que no gustó nada a la audiencia. Fue en un tono totalmente inocente y a propósito de la prueba que estaban realizando, aunque eso no quita que fuese de lo más desafortunado. Y a muchos no les gustó nada:

"Estar gordo está mal porque si se sienta, ocupa todo el sitio y a ti te deja solo una punta". #MCJunior — Victoria (@bluesmoonet) December 27, 2021

Después de una prueba inicial en la que se dedicaron a conseguir hacer el mayor número de copas de chocolate por equipos, la prueba final dio la vuelta a la temática y lo dedicó de lleno a la alimentación saludable. Con una gran caja de frutas y verduras como protagonistas, los peques de las cocinas tenían que preparar unas elaboraciones ante una de las grandes expertas en el tema: Ana Iglesias, ganadora de MasterChef 8.

Aunque la propuesta era de lo más positiva, las declaraciones de la pequeña Alexia ante cámara al respecto del tema revolucionaron las redes sociales. De lo más natural, comentó que no le gustaba la "gente gorda" porque ocupaban "todo el sitio y te dejan a ti en una punta", refiriéndose al transporte. Sin duda, unas palabras nada acertadas que ofendieron a una gran cantidad de gente, y que enseguida polarizó los comentarios en Twitter.

La opinión de las redes

Como era de esperar, la audiencia no pasó por alto este momento y empezó a soltar todo tipo de reflexiones. Hubo desde los que defendieron a la pequeña y la inocencia propia de tener ocho años, a los que criticaron duramente su actitud y buscaron el trasfondo:

Alexia no tiene culpa. Educar en alimentación saludable es bueno, pero igual de bueno es educar en la aceptación del físico de gordos y flacos desde niños; pues precisamente la falta de esto es lo q provoca; en muchas ocasiones los desórdenes alimenticios y el bullying #MCJunior — La Mariposa Crítica (@MariposaCritica) December 27, 2021

Todos amando a Alexia hasta que ha resultado ser gordofóbica...#MCJunior — ALIAS CORPUS (@HOMEPARTY20) December 27, 2021

Que bien la gordofobia en @MasterChef_es #MCJunior no entiendo como sacais comentarios a si aunque sean de niñes. — maikelfdz (@maikelfdztt) December 27, 2021

Aunque hubo un pequeño debate entre los que se mostraron a favor de no culpar a la niña y los que no vieron nada apropiado lo que dijo pese a su corta edad, sí que hubo un punto en común para la gran mayoría: opinaron que el programa no debió emitir esas imágenes en concreto, ya fuese por no propagar el mensaje gordofóbico o simplemente por no comprometer a la aspirante a críticas de la gente afectada. Sobre todo, porque tal y como repitieron varios usuarios, hay que tener en cuenta que tener una complexión no normativa no siempre depende de la persona ni tiene rasgos negativos en su salud.

Polémicas aparte, Alexia sigue posicionándose como una de las grandes favoritas del público. ¿Mantendrá esta posición después de ver lo ajustados que están los resultados programa a programa?