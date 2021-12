Adele, Alejandro Sanz y Camila Cabello, protagonistas de la última lista de 2021

Pues 2021 ha terminado con Adele una vez más (y van tres) en lo más alto de la lista oficial de LOS40 con Easy on me, el que fuera avance de su último álbum, 30. Con todo, la británica no es la única protagonista del chart en la semana que va de la Navidad a Año Nuevo. También han desempeñado papeles estelares Camila Cabello, que con un ascenso de siete posiciones se convierte en la subida más fuerte con Don’t go yet (#14); y Alejandro Sanz, entrada más importante (#26) con Mares de miel. La jovencísima estadounidense Gayle es la otra novedad: se estrena en lista con abcdefu (#30). No hay cambios en lo que al récord de permanencia se refiere: sigue en poder de Dua Lipa con We’re good, sencillo que tras 38 semanas con nosotros ahora sube dos posiciones y se queda en el #28. Déjate guiar por Tony Aguilar en el repaso completo a las 40 canciones del momento en vídeo que encabeza estas líneas.