Adriana Ugarte nos propone un lugar idílico que nos haría ser más felices

Algo tiene la Navidad que nos pone reflexivos y nos invita a hacer balance y es lo que ha hecho la actriz Adriana Ugarte que no ha querido terminar el año sin invitarnos a vivir. Y parece fácil, pero es más bien lo contrario.

“Cuesta”, empieza diciendo, “es natural que te sientas más cómod@ en el ‘traje’ que te ha acompañado casi toda tu vida. Que caigamos en el hábito de desconfiar, de protegernos de todo el mundo desarrollando un millón de máscaras de control y falsa seguridad”.

La sociedad en la que vivimos nos hace ser desconfiados y crearnos personajes, pero la actriz apuesta por otra cosa. “Es natural que cueste. Que a veces no puedas más, que te rindas, que no te atrevas a VIVIR. A lo que intuyo y a veces he sentido como vivir. Un ‘lugar’ en el que no importa tu edad, tu inteligencia, tu aspecto físico, tu trabajo, tu dinero...”, enumeraba.

Un lugar idílico

Un lugar que todos tendríamos que tener en cuenta, pero que no es tan fácil de encontrar, aunque Ugarte parece conocerlo bastante bien. “Un lugar en el que los juicios de valor no caben, en el que no necesitas moverte desde una escala hermética que define lo buena persona que eres. Porque no hace falta demostrar a nadie tu valía”, asegura.

Sin duda una mirada muy idealizada sobre ese lugar “donde sientes que la oportunidad de estar viv@ puede ser fascinante. Y que tienes la capacidad de amar infinitamente y que sólo depende de ti. Que puedes atreverte a ser lo que ya eres”.

Ella lo intenta porque parece que merece la pena llegar a ese lugar en el que “puedes permitirte tener miedo y tener la tentación de volver a los viejos patrones. Y en ese breve espacio tan determinante, puedes DECIDIR qué hacer con el miedo, qué lugar de honor le vas a ofrecer hasta que se calme y hacia dónde vas a encaminar tus pasos. Todavía siento que podemos subir un escalón más, en el que vamos a sentir un poco de vértigo y, sobre todo, vamos a respirar un aire más puro”.