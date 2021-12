La felicitación navideña del clan Kardashian llega este año cargadita de bajas

Las Kardashian siempre lo hacen todo a lo grande pero este año su tradicional felicitación navideña les ha quedado más bie pequeña. La tarjeta de Navidad que Kim Kardashian, su madre y sus hermanas acostumbran a mandar a sus allegados para felicitarles las fiestas este 2021 no tienen nada que ver con las de años anteriores.

Además de haber optado por el chándal y de no haber ni rastro de purpurina, de vestidos de fiesta ni de brillo alguno, este año solo aparecen en la postal la matriarca Kris Jenner, Kim Kardashian y sus hijos y Khloé y los suyos. Es decir, que además de no haber rastro alguno de la pareja de nadie, tampoco han posado ante la cámara las propias Kourtney Kardashian, Kylie Jenner y Kendall Jenner ni los hijos que tienen estas.

Otro distintivo de la postal de este 2021 es que no contine ningún motivo navideño ni festivo, algo que, aunque ya se ha visto en los 'kardashian kristmas' de otros años, es sin duda destacable; pues a pesar de que no suelen vestirse de Papá Noel para felicitar la Navidad a sus seres queridos, el clan Kardashian sí acostumbra a engalanarse e incluso en el año 2012 llegaron a posar con copas de champagne.

No están en su mejor momento

Aunque algunas de las Kardashian han querido seguir con su tradición navideña, la realidad es que la de este 2021 algunas de ellas no están en su mejor momento. Sobre todo Kylie Jenner, quien se ha mantenido con un perfil bajo desde que el pasado noviembre muriesen ocho personas en una estampida que tuvo lugar un concierto de su pareja, el rapero Travis Scott que se celebraba bajo el nombre Astroworld Music Festival.

Por su parte, todo apunta a que Kourtney Kardashian tampoco a querido aparecer en la felicitación navideña familiar para mantener firme su decisión de apartarse un poco más de las redes sociales y del negocio de sus hermanas.

Por último, poco se sabe sobre la ausencia de Kendall Jenner aunque algunos usuarios de las redes se han aventurado a plantear que la modelo y empresaria podría estar ahora mismo muy centrada en cuidarse, pues según ella misma ha planteado en sus redes sociales, desde hace un tiempo está tratando de hacerle frente a la ansiedad.

Hubo algunas felicitaciones alternativas

Aunque no se uniesen a la tarjeta familiar, tanto Kendall Jenner como Kourtney Kardashian publicaron en sus perfiles de Instagram sus propias felicitaciones navideñas. Kendall optó por subir dos fotos de ella vestida de gala delante de un árbol de Navidad para desearles unas felices fiestas a sus seguidores y Kylie, que no había colgado nada a sus redes desde la tragedia de Astroworld, publicó que una foto de su madre cuando era joven para desearle una feliz Navidad a sus amigos y fans. Eso sí, la modelo limitó los comentarios en su post para que aquellos que no la siguen no puedan comentar nada sobre su christmas.