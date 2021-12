Jordi Sánchez nos relata la anécdota con Serrat “que nunca había contado”, tras pasar el coronavirus

Jordi Sánchez estrena el próximo 2 de enero, en Atresplayer Premium, su nueva serie Señor dame paciencia. Una ficción que llega tras el éxito de la película con el mismo nombre y en la que volverá a dar vida al mismo protagonista.

Sobre ese salto de la gran a la pequeña pantalla nos ha hablado el actor que está acostumbrado, tanto a hacer series como cine. Como también ha señalado las diferencias y similitudes entre Gregorio, el padre de familia ultraconservador que interpreta en su nueva serie, y su mítico Recio en La que se avecina.

Más allá de su nuevo proyecto, Sánchez también nos ha desvelado el personaje deseado que le hubiera gustado hacer, como los derechos que cobran por tantísimas reposiciones de sus series e incluso nos ha desvelado una anécdota musical que nunca había hecho pública.

Vuelves a dar vida al protagonista de Señor, dame paciencia pero esta vez en una serie, ¿qué tiene esta historia para que guste en la gran y la pequeña pantalla?

Te presenta la historia de una familia que se quiere mucho pero que no se entiende nada. La gente se siente identificada porque suelen pasar esas cosas. Y además, al final lanza un mensaje tierno y esperanzador.

¿Has notado diferencias al hacer el mismo papel para una película y después para una serie?

Lo he vivido como si fueran personajes distintos porque han pasado tres años. Y porque en la serie ocurren cosas diferentes, por ejemplo, mi protagonista se queda en la calle sin casa y sin trabajo y ese es el motor de la serie. Algo que no pasa en la película.

El protagonista es un padre que mete mucho la pata, ultraconservador... ¿no te recuerda al Recio?

El Recio está muy cómodo como está, en cambio, Gregorio está fuera de lugar constantemente. Está asustado, tiene miedo en cualquier lugar moderno, con gente de otras épocas y vive en el pánico constante. Sí son igual de intolerantes, intransigentes y de radicales.

Cuando se anunció que estarías en esta nueva serie hubo quien creyó que dejabas La que se avecina y lo desmentiste, pero ¿alguna vez has pensado en dejar la serie?

Es que cuando empiezas un proyecto nunca sabes si habrá más temporadas. Pero con La que se avecina solo son cuatro meses al año por lo que no me da tiempo a cansarme.

Son pocos los meses que estás en Montepinar pero sí hay canales casi temáticos de la serie, que la reponen constantemente. ¿Vosotros cobráis derechos de imagen por esas repeticiones?

Claro, los derechos de imagen se cobran. Aunque eso va bajando, si lo hicieran mil años estarías a cero, pero sí se cobran [risas].

También estás en Entrevías dando vida a un multimillonario sin escrúpulos, ¿qué personaje deseado te hubiera gustado hacer?

No tengo ningún personaje mítico en la cabeza que quiera hacer. Prefiero que me sorprendan con personajes de mi edad, buenos y que al leerlos me encanten. El empresario oscuro de Entrevías lo he disfrutado muchísimo.

Pero sí es verdad que era muy fan de A dos metros bajo tierra, con unos personajazos y me encantaría haber hecho a uno de los dos hermanos. Seguramente a David.

Para acabar, nos gustaría saber qué música suena en casa de Jordi Sánchez.

Uy, tengo un Spotify un poco complicado. Suenan boleros, Queen... pero soy muy fan de Serrat, de hecho, me pasó con él una anécdota que nunca he contado. Al recuperarme del Covid-19, Francino me hizo una entrevista cuando él también acababa de vencer al virus. Les pedí que al final pusieran la canción de Serrat 'De vez en cuando la vida' y al colgar me llamó.

Fue un sorpresón porque no conocía de nada a Serrat, nunca nos habíamos visto, y me preguntó cómo me encontraba. Me hizo la misma ilusión de cuando a mí me paraban por la calle. No me lo creía.