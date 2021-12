Roberto Brasero se marca un rap en Antena 3 Noticias al más puro estilo Jordi Hurtado

A Jordi Hurtado y Roberto Leal les ha surgido un competidor. El "hombre del tiempo" de Antena 3, Roberto Brasero, es muy popular entre los telespectadores por su carisma y sus explicaciones. El meteorólogo suele preocuparse por que todos aquellos que le ven desde casa entiendan los fenómenos atmosféricos que se avecinan y cómo podrán afectarles en su día a día. Sin embargo, ayer, logró superarse a sí mismo protagonizando un momento único.

Brasero dejó atrás la vergüenza y se marcó un rap para explicar, de una manera digna solo de algunos de los presentadores de televisión con más carisma, por qué no puede contestar con total certeza a una pregunta que muchos le están haciendo últimamente: "¿Volverá en 2022 a haber una tormenta como Filomena?"

Este fue el resultado:

Si yo lo he visto vosotros también. Roberto Brasero rapeando. pic.twitter.com/puz52sVaKk — Marc Gabernet (@marcgabernet) December 28, 2021

La letra del rap de Roberto Brasero sobre la predicción meteorológica

¿Qué pasa con Filomena?

¿Qué pasa con Filomena? Todo el mundo me pregunta si va a volver a caer una buena

Escucha, yo te lo voy a contar

Escucha, hu

Si te digo la verdad

esta es la realidad

Una cosa así no se puede decir

No lo podemos saber con la meteorología

Bastante con el día a día

¿Una semana o una quincena? Sí

¿Hablarte de tres meses? No

No merece la pena

No es por no predecir

Es que no se va a cumplir

Y si se cumple la verdad

Será por casualidad

Bro, no tienes que mirar tan lejos

¿Quieres el tiempo para la Nochevieja?

Aquí te lo dejo

Manga corta al mediodía

Y luego la noche será fría

Pero no tanto

Aquí te dejo mi tanto

Esta es la previsión

Primavera en fin de año

No es una inocentada

Es el anticiclón

¿Os ha quedado claro si se repetirá una tormenta como Filomena en los próximos meses? ¡Con la explicación de Roberto Brasero seguro que sí! Y es que, aunque no podamos saber con certeza si volverá a nevar tanto como lo hizo a principios de 2021, lo que sí podemos asegurar es que lo que hizo ayer el meteorólogo de Antena 3 es ya historia de la televisión!