Ana Obregón no dará las campanadas de TVE por Covid

TVE tiene que cambiar sus planes de cara a las campanadas a última hora: Ana Obregón no podrá estar la noche del 31 de diciembre junto a Anne Igartiburu en la retransmisión desde la Puerta del Sol despidiendo el 2021 y dando la bienvenida al 2022. La famosa actriz y presentadora ha dado positivo en covid-19.

Ha sido la propia corporación quien ha informado de este imprevisto. Por suerte, la cadena ya tiene sustituto: será Jacob Petrus quien esté junto a Anne desde la famosa plaza madrileña.

Se trata de la primera vez que Jacob, presentador de Aquí la tierra, presente las campanadas. Por suerte, tiene a toda una veterana a su lado, quien seguro le da tranquilidad en una noche tan especial.

Ana tranquiliza a sus seguidores

Ana ha acudido a las redes sociales para dar la triste noticia de que no podrá acompañar a Anne en esta noche tan especial. Junto a una imagen de la promo de Navidad de RTVE, Ana ha escrito lo siguiente: “Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado”.

Además, Ana ha querido tranquilizar a todos sus seguidores y seguidoras, asegurando que se encuentra bien ya que es solo “como si fuera un catarro superfuerte gracias a las vacunas”.

La presentadora ha continuado explicando que apenas ha salido de casa en todas las Navidades y que, sin embargo, lo ha cogido:

“Lo que más me entristece es no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de la redes, en los medios de comunicación y en la calle”.

La presentadora ya tenía preparado su vestido para el 31 de diciembre. Eso sí, ha asegurado que se lo guarda para el año que viene.