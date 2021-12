Lo último en urban: con canciones de Trueno, Tiago PZK, Rosalía y más

No podíamos despedir 2021 de otra forma que no fuera con música. Pintaba un año mejor que 2020, pero quedó en 'wannabe'. Ahora sí, para dar portazo de una vez a este fatídico periodo y entrar en 2022 con ritmo y buena vibra, te proponemos esta selección de canciones con lo mejor de los más recientes lanzamientos urbanos.

En esta playlist no falta lo último de los raperos argentinos Trueno y Tiago PZK, que colaboran en Salimo de noche, y que es un tema perfecto para corear estas fiestas, La Fama, esa bachata que conjuga tristeza, poder y sensualidad a cargo de Rosalía junto a The Weeknd. Encontramos también lo último de Tini con L-Gante o la propuesta de Camila Cabello junto a Tayni y Mike Towers: Oh Na Na. Déjate seducir por ellas.



Tampoco faltan éxitos como VACAXIONES de Feid, un tema perfecto para esta época del año o Yonaguni de Bad Bunny, que sabe a viaje y a desconexión. Había que incluir también a uno de los fenómenos del año como es la discotequera Pepas de Farruko (sube el volumen), una de baile para arrimarse bien como Ateo de C.Tangana y Nathy Peluso y también otros ya clásicos urban como Borracho de Sech, esa Ley Seca de Jhay Cortez o Llorando en un Ferrari de Anuel AA.



Los éxitos actuales más HOT y más recientes de LOS40 Urban. Ya puedes escucharlos en la sección Directo de la APP de LOS40 Urban o bien en las playlist en Spotify y Apple Music.