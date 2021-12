Conoce a Paula Mattheus, la cantautora que logrará emocionarte.

Paula Mattheus ya no es sólo esa chica de Getxo que con su guitarra pretendía conquistar el mundo, aquella que ofrecía conciertos que traspasaban las paredes de su casa, convirtiendo a sus vecinos en sus mejores fans. Ahora, y a pesar de su juventud, tiene las ideas claras, ha pasado por varias etapas musicales y siente la necesidad de contar al mundo quién es la verdadera Paula.

Su nombre ya no es solo reconocido en el panorama musical vasco, para su sorpresa son muchos sus nuevos seguidores que llenan las salas por las que va ofreciendo sus conciertos en todo el país ¿Hay algo más bonito para un artista que los fans se sepan y canten tus canciones? Paula está viviendo ese momento y nos lo ha contado en Cara A en LOS40 Euskadi

Cara A: Viajamos en el tiempo y parece que fue ayer cuando empezaste a conquistar los primeros escenarios pero desde entonces has avanzado y crecido muchísimo, ¿lo notas y te asustas o te hace tanta ilusión que sigues sin miedo?

Paula Mattheus: Me mueve mucho la ilusión, por su puesto, pero que no te quepa duda de que tengo algunos días de decir "¿cómo he llegado aquí?", ¡y lo que me queda por hacer! No estoy preparada, siempre se lo digo a mis amigos: "Es que no estoy preparada para todo lo que me viene". Pero, el otro día, me dijo un amigo que si estuviese preparada ya llegaría tarde y me gustó mucho porque también es verdad.

Cara A: Ahora tus canciones alcanzan a un público más grande que puede tener expectativas... ¿Cómo es ese momento en el que terminas el disco, se lo entregas a tu público y ellos lo interpretan y disfrutan a su manera?

P: Es verdad, de hecho estos meses la parte que más me ha costado asimilar son las historias que me cuenta mi público. Cuando voy a los conciertos, la gente siempre me habla sobre su experiencia con mis canciones. Me vienen llorando y diciéndome lo que han experimentado al escucharme, sobre todo ahora me confiesan lo mucho que les he ayudado. Me ha hecho sentir mucha responsabilidad sobre lo que hago en mi carrera y con mi música, porque sé que a parte de ser para mi llega a otras personas de maneras que ni yo entiendo. Siempre diré que para mi la música es libertad.

Cara A: Hasta publicar 'Veintitantas primaveras' nos has ido dando pinceladas de tus nuevas canciones. Ahora es un EP que tiene 6 temas y te está dando muchas alegrías, ¿verdad?

P: Pues sí. Algunos singles ya habían salido, pero lo que más ilusión me hizo fue publicar una parte de 'Valientes de sofá', que es mi tema favorito. También 'Los consejos de mamá' y 'Vasos medio llenos'. Tengo que confesar que los últimos temas que salieron son los que, personalmente, les dije a mi agencia que eran los imprescindibles dentro del disco. Los otros tres los consensuamos entre todos, pero estos fueron un "los meto y los meto y los meto". Así que por fin están fuera y me he liberado.

Cara A: A parte de tus propias canciones, sigues componiendo para otros... Al no ser canciones para ti, ¿te

P: Sí, sí. Hasta hace poco ha estado parado, pero ahora empiezan otra vez las rondas de sesiones de composición. Sigo ahí metida y me quiero meter más todavía. Sé que es duro, porque muchas veces te tocan géneros que no controlas, temas sobre los que tú normalmente no escribes y, sobre todo, que tienes que meterte en la cabeza de otra persona. Muchas veces esa persona tampoco da demasiados datos. La gente en general dice "quiero ser Dua Lipa" y piensas "estupendo, yo también", pero me hace aprender a tomar perspectiva de otras cosas y me ayuda a abrir mi mente un poquito. Creo que eso para un artista es imprescindible y muy positivo.

Cara A: ¿Estás contenta de poder dar conciertos otra vez y de estar de nuevo en contacto con el público?

P: Mira, yo no me lo puedo ni creer. He estado un año intentando avanzar y hacer algo y solo pude dar un concierto en enero, pero por fin este verano pedí que me lanzasen a la carretera y desde entonces no he parado. Ha sido mi primera gira, con 25 años y estoy vendiéndolo todo. Además, tengo una respuesta del público maravillosa.