Jugamos al ‘Yo nunca’ con los artistas de LOS40

Todos hemos jugado alguna vez al Yo Nunca. El famoso juego para beber se ha convertido en uno de los pasatiempos más recurrentes en las reuniones de amigos, permitiéndonos conocerlos mejor. ¿Quién no se ha enterado de un buen cotilleo gracias a una pregunta hecha durante este juego?

La mecánica es muy fácil. Una persona empieza una frase con “Yo nunca…” y la continúa con algo que nunca haya hecho. Por ejemplo: “Yo nunca me he colado en una fiesta”. Si los participantes que escuchan la oración han realizado la acción, deben beber de su bebida. Si no lo han hecho nunca, no toman nada.

Un Yo Nunca especial

En LOS40, que nos gusta mucho conocer a nuestros artistas favoritos, hemos desafiado a Lola Índigo, Miki Núñez, Beret, Marlena, Bely Basarte, Ana Fernández, Nil Moliner y Paula Cendejas a jugar con nosotros. Eso sí, les hemos cambiado la bebida por gominolas. Menos mal, porque si no más de uno termina saliendo haciendo eses del set.

La temática de este Yo Nunca es para conocer mejor cómo se comportan en una fiesta: ¿han ligado con artistas internacionales?, ¿han aprovechado su fama para entrar en un pub? o ¿han bailado sus propias canciones en una discoteca?, son solo algunas de las preguntas que resolvemos.

¡Dale al play y descubre cómo se comportan los artistas en una fiesta!