Antonio Orozco, Rayden o Natalia Lacunza: artistas comparten sus reflexiones de fin de año

Siempre que acaba un año y empieza otro es hora de hacer balance. Y aunque aún quedan horas para entrar en 2022, muchos artistas ya han querido agradecer a su gente el cariño y compartir algunas de sus reflexiones para dejar atrás 2021 y entrar con buen pie en el año nuevo. Recopilamos algunos de los mensajes más inspiradores de cinco artistas españoles:

Antonio Orozco: "Lo mejor está por llegar"

El artista madrileño Antonio Orozco ha posteado en su cuenta de Instagram una interesante reflexión dirigida a todos los fans, estén pasando por un buen, regular o mal momento. "Cuando el invierno parece verano, el final del año parece el principio, y a veces, cuando algo termina lo mejor esta por llegar... Feliz naVIDAd", escribía en este post de Instagram.

Natalia Lacunza: "2022 no te conozco y ya te quiero!!"

Natalia nos tiene completamente cautivados. 2021 ha sido un año increíble para ella en el que ha sentado las bases para muchos proyectos bonitos que están por venir y, sin duda, recogerá los frutos en 2022, el año que estamos a punto de estrenar. En un post reciente de Instagram, la artista pamplonesa escribía: "Gracias por este año, he sido muy pesada estos días por stories haciendo el procedente resumen anual pero todo se me queda corto la verdad… what a life y what a year!!! 2022 no te conozco y ya te quiero!! Se viene disco, se vienen festis, se vienen viajes!!! BLESSED", escribía con gran ilusión en la red social.

Rayden: "Que siga siendo capaz de todo lo bueno"

El artista madrileño está de enhorabuena este año por muchos motivos. Profesionalmente se encuentra en un momento muy inmejorable con el lanzamiento de su último trabajo, Homónimo, el llenazo en el Wizink Center, la publicación de Cantinela y su propuesta para el festival de Benidorm con Calle de la Llorería.

En lo personal, disfruta de criar a su hijo y de su pareja, con quien la complicidad es máxima, por eso, ha compartido este bonito post con sus seguidores: "Vaya p**o año. Y qué digo yo... Que se siga abriendo la vida como un abanico, que me siga rindiendo a mi vulnerabilidad, que no me conforme con menos, que siga viendo la vocación, la paternidad y el amor como accidentes, un milagro de accidente pero como accidentes, que no me exija pero me ame tanto que dé lo máximo que soy y tengo en cada ocasión, que siga siendo capaz de todo lo bueno (...)", escribía el cantante y compositor en redes para desear a todos una feliz salida y entrada de año.

Rozalén y su madre: "Hay que regalar tiempo"

"Que vivamos con más tranquilidad" es el deseo de Angelita, la madre Rozalén, que ha querido tener un detalle con todos los seguidores de la artista manchega apareciendo en este vídeo en Instagram. La madre de la cantante nos ha invitado también a disfrutar de todo en todo momento: "Las cosas pequeñas son las que nos hacen felices". En el vídeo, Rozalén también ha aprovechado para dar un consejo a todos: "Lo que hay que hacer es pasar tiempo con la gente que queremos, hay que regalar tiempo".

Malú: Ganas de 2022

Malú ha lanzado en 2021 su último disco: Mil Batallas, pero tiene planeado un 2022 muy intenso con la presentación de sus canciones en directo. Y damos por sentado que estará deseando reencontrarse con su público, por eso, ha escrito estas palabras para despedir el año: "No puedo parar de daros las GRACIAS por tanto amor!!! Ganas de 2022 y sobre todo… de seguir a vuestro lado!!! Vamooooooooos!!!! 🤗🥰🤟🏼".