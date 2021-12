The Weeknd. / Foto: © Kevin Mazur/Getty Images for TW

9 de 20 The Weeknd también ha marcado diversos momentazos en 2021. Uno de ellos fue la Super Bowl, uno de los grandes acontecimientos del año que ni el coronavirus pudo detener. Abel Tesfaye tuvo el escenario para brillar él solito y lo supo aprovechar muy bien. Pese a que nos encontrábamos en una fase importante por la pandemia, The Weeknd sacó adelante grandes temas como The Hills, Can’t feel my face, I feel it coming… entre otros. Una coreografía y escenografía de cine, las luces que favorecían la figura del cantante… sin duda, una actuación que mereció la pena.