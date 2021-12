Tania y Stiven viven su “momento romántico” mientras hacen planes de futuro en ‘La isla de las tentaciones’

Una de las imágenes más icónicas de esta cuarta edición de La isla de las tentaciones fue el ataque de ansiedad que le dio a Alejandro cuando se dio cuenta en una de las hogueras que había una posibilidad clara de perder a su novia Tania.

Cuando la pareja se reencontró en la playa, parece que habían dejado claro que se amaban y que podrían superar esta dura experiencia, pero todavía queda programa por delante y es difícil asegurarlo. Y, además, hay que reconocer que la tentación en Villa Paraíso es grande.

De hecho, el acercamiento de ella con Stiven es cada vez más evidente. Les hemos visto en uno de sus momentos más cómplices en el que, incluso, han llegado a hacer planes de futuro.

Momento romántico

Entre masajes y caricias mientras ella estaba tumbada en uno de los sofás Tania comentaba que estaban en uno de esos momentos románticos. “Ya no tienes excusa para no venirte conmigo y viajar”, le decía en ese momento el tentador que sabe cómo hacer sentir a gusto a su conquista.

“Si algún día terminas la relación tuya, ¿harías uno en plan rollo locura?”, le pregunta Stiven a Tania sobre esa posibilidad de viajar juntos, “pero no por Europa, es la única condición que le pongo. Rollo hippy máximo”. Una proposición a la que ella no pudo negarse. Llegaron, incluso, a cruzar sus meñiques como símbolo de promesa futura.

“Quiero mantener mi relación con Stiven fuera y mi pareja va a tener que entender que entre Stiven y yo sí que hay un feeling porque a mí me cuesta mucho encontrar personas como Stiven y por una que he encontrado, no la voy a apartar”, dice una convencida Tania que no sabe por lo que está pasando su chico con esta relación.

Parece difícil que estos tres vayan a poder llevarse bien fuera de la isla.