Paz Padilla la lía con sus declaraciones sobre las vacunas: “Te meten la ‘spider’”

Paz Padilla vuelve a ser noticia. La presentadora ha recibido muchas críticas en redes sociales por las declaraciones que ha hecho sobre las vacunas contra el coronavirus. La cómica ha protagonizado un directo junto a Anne Igartiburu y María del Monte que ha dado mucho que hablar en redes sociales.

Paz ha vuelto a dar positivo en coronavirus (la primera vez fue en marzo de este año). Lo ha hecho a solo dos días de dar las Campanadas en Telecinco. Al igual que miles de personas en España, la cómica ha tenido que cambiar sus planes para esta Navidad tras conocer el resultado de su test.

De este modo, Paz ha compartido unas declaraciones bastante polémicas sobre la vacuna. Lo ha hecho tras que María del Monte se quedara sorprendida por su positivo pese a tener las dos vacunas. Ha sido entonces cuando Paz Padilla ha dar unas explicaciones que no tienen nada que ver con la que dicen los investigadores:

“Es que da igual, las vacunas no sirven para nada. Mira, las vacunas tienen una proteína que te meten la 'spider', que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho 'Luham', y el bicho ha mutado y ahora tenemos la 'oritrón'. Y entonces el bicho ahora es como que ya no entra por la puerta y entra por la ventana. Claro te meten la 'spider', que es la de la puerta y ya no sirve contra la ventana. Con lo cual, por muchas vacunas que te pongas, dos o tres,el virus ya entra por otro lado, con lo cual, te infecta”.

La cosa no se ha quedado ahí y Paz Padilla ha continuado hablando: “Lo bueno que dicen es que en África se ha contagiado tanta gente y está tanta gente inmunizada que hay muy poca con covid. Así que se piensan que este es el final”.

Para terminar, Paz ha dicho que “el pasaporte Covid no sirve”. Ni si quiera Anne Igartiburu ha podido salvar la situación.

Críticas hacia las palabras de Paz

Tras decir estas palabras, son muchos los que han acudido a las redes sociales para criticar el discurso de Paz:

"¿En serio tenemos que aguantar esto? El otro día en Sálvame mucho discursito en contra Miguel Bosé cuando tienen de presentadora a este despropósito”

"Estas declaraciones de Paz Padilla sobre el Covid son de WTF"

También ha recibido críticas de algunos de sus compañeros de Sálvame. Belén Esteban, sin ir más lejos, ha querido responder con el siguiente mensaje: “Hay cosas innecesarias y esta es una de ellas. Nos tenemos que vacunar”.