Justin Quiles, Adele, Yatra, Coldplay con BTS… ¿Empezarán el año como Nº1 de la lista?

Año nuevo…, lista nueva. No se nos ocurre mejor manera de inaugurar 2022 que con una mañana de sábado repasando el primer chart del año en #Del40al1CocaCola, para cuyo número uno hay muchos pretendientes. Adele figura ahora mismo en el puesto de honor con Easy on me, y todos conocemos su tirón: no sería extraño que la británica revalidara el 1 de enero el liderato que consiguió en Navidad, sumando así su ¡cuarta! semana no consecutiva en el número uno.

Pero resulta que sus perseguidores también quieren empezar el año por todo lo alto (nunca mejor dicho). Hablamos de Justin Quiles, que no se despega de los puestos de cabeza con Loco, que ya fue número uno y ahora está en el #2. Completa el podio Sebastián Yatra con Tacones rojos. Les siguen Camilo y Evaluna (#4), Coldplay y BTS (#5) y Rosalía y The Weeknd (#6), ninguno de los cuales ha llegado de momento a la primera posición.

Los candidatos a entrar en lista son Bombai y David Otero con la canción que han grabado a medias: Hawaii. Un pildorazo optimista que refleja las ganas de verano y que podría insertarse entre los 40 éxitos de la semana si recibe los apoyos necesarios con el HT #MiVoto40.

Voto VIP de Pignoise y regalazos para los oyentes

Y hablando de votos, el Voto VIP lo darán los chicos de Pignoise, que siguen defendiendo en lista su sencillo Una sensación. ¿Apoyarán a algún correligionario del rock? En el chart hay varios: de Leiva a Fito y Fitipaldis, pasando por Måneskin y Dani Martín… ¿O igual nos sorprenden con una preferencia inesperada? En cualquier caso, será un gustazo escuchar la charla de Álvaro, Pablo y Polo con Tony Aguilar.

Por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos el BluRay de Kingsman: El círculo dorado, con motivo del estreno en cines de la tercera entrega de la saga, que llegó a las pantallas este 29 de diciembre, y el recopilatorio Los Números 1 de LOS40, el más vendido (como todos los años) de las navidades. Con todo esto, más La Máquina del Tiempo, nuevos candidatos y muchas cosas más, esperamos hacerte pasar una mañana de 1 de enero de lo más entretenido. No faltes a la cita y… ¡feliz 2022!