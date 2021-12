Mónica Naranjo y Bunbury unirán sus voces por primera vez en una nueva colaboración: ‘EY’

Dos de los artistas más importantes de nuestro país han unido sus voces por primera vez en una colaboración única: se trata del nuevo lanzamiento musical de Mónica Naranjo en colaboración con Enrique Bunbury, que lleva por título ¡EY! y verá la luz en febrero de 2022. Esta canción funciona como nuevo single de MIMÉTIKA, el próximo álbum de Mónica Naranjo.

Ambos han encontrado por fin un proyecto que les una y en el que se sientan cómodos. Tal como ha escrito la cantante en sus redes sociales: "Siempre he pensado que para hacer un dueto importante, ambos artistas deben conocerse, respetarse y admirarse… 🙌 Bunbury es ese tipo de artista que admiré desde que lo conocí y la que para mí es la mejor voz del rock en español de la historia. 😍🙏 Ambos llevábamos años deseando hacer algo así y #MIMÉTIKA me ha dado un regalo como esta colaboración... 🙏🙏 En febrero 2022, “EY!” será todo vuestro! 🤗🤗", anunciaba la artista catalana.

En palabras del músico zaragozano: "Mónica Naranjo y yo hemos hablado en distintas ocasiones de la posibilidad de colaborar o trabajar en algún proyecto juntos a lo largo de los años. Por razones misteriosas no ocurrió antes. Buscar un lugar de encuentro entre nuestras voces ha sido un reto maravilloso. Espero que os guste el resultado", expresaba.

Ambos artistas han lanzado el mismo vídeo-teaser en redes, un clip de tan solo unos segundos publicado en Instagram. En él, puede verse escrita una fecha: Febrero de 2022, y a continuación, un montaje con imágenes de ambos artistas sobre un cristal roto y vibrante.

Durante todo el avance, se escuchan voces como de formación marcando el ritmo y al final unas guitarras muy potentes, al más puro estilo ópera rock. El video-teaser culmina con la palabra ¡EY! escrita en grande haciendo honor a su esencia, una interjección para llamar la atención. Y vaya si la han llamado.

Enrique Bunbury, fotografiado en Noviembre de 2021 en los Latin Grammy. / Photo by Omar Vega/FilmMagic

Las reacciones a esta nueva colaboración entre la catalana y el aragonés no se han hecho esperar y fans de los dos están deseando escucuchar este nuevo y sorprendente proyecto. "Totalmente inesperado, Qué fuerte, me encanta 😍😍🔥🔥❤️", decía uno de los seguidores de Mónica Naranjo. Otro escribía: "what!!!!! 20 años esperando esto, desde que Bunbury quedó fascinado con Minage. 👏👏👏 maravilla pura!!!!😍😍😍❤️❤️".

El pasado septiembre de 2021, Mónica Naranjo inauguró la época MIMÉTIKA anunciando el proyecto y hablando de él "como un KaleidosKopio y muchas MóniKas dentro de él", y vaticinó que un sonido diferente a todo lo que ha hecho hasta el momento.