8 películas que puedes ver para empezar el Año Nuevo

Nuevo año y nuevos comienzos se avecinan. Esperemos que la inmensa mayoría para bien. Después de haber celebrado la gran noche de despedida del 2021, llega el día 1 de enero de 2022. Lo que quiere decir, un día de relax. Y entre tus planes pueden estar desde pasar el día con tus familiares o amigos hasta quedarte en casa con un plan más chill.

Es el momento de aprovechar a ver tus películas favoritas de toda la temática. Aunque por el día de hoy, hemos decidido hacer un homenaje al Año Nuevo, que también ha sido plasmado en el cine. Así que tenemos algunas seleccionadas para ti. Desde LOS40, hemos escogido 8 películas ambientadas en la víspera del Año Nuevo para que puedas ver en el primer día del año. Además, son de todos los géneros posibles: desde acción hasta romance. ¡Toma nota!

1. Carol

Carol, la película de drama romántico de 2015, cuenta con la protagonización de Cate Blanchett y Rooney Mara, para retratar el romance prohibido de Carol Aid y Therese Belivet. Una trama ambientada en la época navideña en la que ambas mujeres disfrutan de su amor.

2. El diario de Bridget Jones

Pongamos un poco de comedia a nuestro primer día con El diario de Bridget Jones (2001). La historia de la vida caótica de Bridget (Renée Zellweger) te cautivará desde el primer minuto. La trama empieza durante una fiesta de Año Nuevo y termina un año después. Si todavía no has visto este clásico, aprovecha este día.

3. Cuando Harry encontró a Sally...

Esta es un clásico de estas fechas. Cuando Harry encontró a Sally... se estrenó en 1989 y cuenta con la protagonización de Meg Ryan y Billy Crystal. Una historia de amor entre Harry Burns y Sally Albright que no te dejará indiferente. Un poquito de romanticismo no hace daño.

4. Noche de fin de año

Más comedia romántica en la lista con Noche de fin de año (2011) protagonizada por Michelle Pfeiffer, Jessica Biel, Zac Efron, Ashton Kutcher y el mismísimo Jon Bon Jovi, el vocalista principal de Bon Jovi. Una película que engloba una variedad de historias concurridas entre Nochevieja y Año Nuevo. ¡No te la pierdas!

5. Sex and the City

La película Sex and the City (2008), de la famosa serie estadounidense Sexo en Nueva York (y ahora And Just Like That), debe ser incluida en esta lista. El primer Año Nuevo del grupo de amigas americanas estará lleno de sorpresas y aventuras. Así que no dudes en mirarla en este día.

6. Ocean's Eleven

Esta película estadounidense de acción y comedia, estrenada en 2001, es perfecta para mantenerte enganchado en la tarde del primer año. Una película que debes de escoger no solo por la trama basada en un atraco en la víspera de Año Nuevo, sino también por quienes lo protagonizan: Brad Pitt, George Clooney y Matt Damon. Una combinación exitosa.

7. No controles

Como no incluir una película de comedia española, en este caso No controles (2011) de Borja Cobeaga y protagonizada por Unax Ugalde, Alexandra Jiménez, Julián López y Secun de la Rosa. Un filme que tuvo una gran acogida entre el público, cuya trama está basada en la historia de Sergio que no podía acabar de la peor forma el año.

8. El secreto de Adaline

Ponemos un poco de fantasía en Año Nuevo con El secreto de Adaline (2015). Este drama romántico, protagonizado por Blake Lively, cuenta la historia de Adaline, la primera mujer que nació en Año Nuevo de 1908. Sin embargo, algo ocurre cuando sufre un accidente de coche y experimenta cambios importantes en su vida.