10 hábitos para comenzar bien el 2022

Estamos a punto de despedir el 2021, un año marcado por grandes acontecimientos en todos los aspectos. Y, sobre todo, donde la pandemia del coronavirus sigue persistiendo en nuestras vidas. La cantidad de cosas que habremos hecho este año y las que nos han faltado por hacer. Pero no te preocupes, porque eso tiene solución.

Aprovecha la llegada del 2022 para nuevos comienzos en tu vida y la mejor forma de hacerlo es proponer una serie de hábitos que debes de empezar o dejar de hacer. Plantear una nueva rutina en tu vida puede ser complicado porque debemos de comprometernos a cumplirla. Aunque cueste al principio, luego terminarás acostumbrándote.

Así que si no sabemos por dónde empezar, desde LOS40 te recomendamos 11 hábitos que deberías de cumplir para empezar con buen pie el 2022. ¡Toma nota!

1. Mejorar tus horarios de dormir

Es muy fácil decir que "hay que dormir más", pero la práctica es diferente. Cuesta un montón cambiar los horarios nocturnos y más para aquellas personas que trabajan de noche. Pero no te preocupes, ajústate el horario y duerme las horas recomendadas. En el caso común, se puede empezar por cenar un poco antes para tener tiempo a estar de relax. Después, a dormir. Sin móviles al lado ni ningún dispositivo que pueda llegar a despistarte.

2. Haz ejercicio

Como bien sabemos, el ejercicio es bueno para nuestra salud. Y no solo para nuestro bien físico, sino también para nuestra salud mental. Liberar el estrés de nuestro cuerpo es la mejor sensación del mundo. Así que no olvides de entrenar más de lo que hacías el año pasado (aunque siempre hay que hacerlo en función de las necesidades que tengas y en un tiempo recomendado) y siéntete bien contigo mismo.

3. Mejorar tu dieta

No solo debes de mejorar tu dieta por cuestiones de salud, sino también para aprovechar al máximo tu cocina para aprender nuevas recetas que te interesen. También, en el caso de si eres una persona de poca fruta, propón incluir una pieza de fruta en tus dietas poco a poco. Seguro que te irá muy bien. ¡No te olvides de las verduras!

4. Ir sin prisas a los sitios por las mañanas

Cuántas veces no habremos hecho esto y lo mal que luego nos sentimos. Olvídate de los agobios al pensar que llegamos tarde a los sitios. Siempre puede pasar y no te preocupes, a todos nos ha pasado. Pero esto también tiene solución. Aprende a organizar mejor el tiempo para llegar a los sitios, levantándote pronto para coger el transporte público temprano, por ejemplo. O no pillar un atasco horrible. Sea lo que sea, tiene relación con descansar bien en la noche. Seguro que va bien.

5. Organízate el día con una agenda

Las agendas son perfectas para llevar tu día a día a rajatabla. Ayuda un montón tener plasmado las cosas que tienes pensado hacer en el día, pero tampoco te agobies si no cumples todas. Tachas esa actividad y la pasas al día siguiente o cuando lo veas preciso. Por eso, las agendas ayudan a planificarte y, sobre todo, aprendes a priorizar las cosas. Además, hay una ingente cantidad de ellas con unos diseños chulísimos. ¡Hazte con una y empieza a tope!

6. Consume el ocio que tienes pendiente

¿Cuántas veces has aplazado en leer ese libro que tienes en tu estantería? ¿Y en ver esa película que sigue pendiente en "tu lista"? Y así de cosas que hemos ido dejando aplazando por falta de tiempo o porque se nos ha olvidado. Por esta razón, dedícate un tiempo de descanso y aprovecha a hacer esas cosas pendientes. Ya sea consumir libros, series, películas, música o videojuegos. Lo que sea. ¡Pero no llenes más la lista!

7. Pasar más tiempo con tus seres queridos

Es imprescindible pasar tiempo contigo mismo, pero también con tus seres queridos. Parece algo obvio, pero a veces no lo hacemos. Y sabemos que se debe a un montón de razones justificadas, pero no hace falta pasar el tiempo con esa persona físicamente. Ahora es más fácil comunicarnos en la era digital y una videollamada con tus personas especiales nunca viene mal. Al contrario, es un gesto muy bonito. Y si los tienes cerca... ¡aprovecha el momento!

8. Limpiar y ordernar tu hogar

¿Por qué no deshacerte de las cosas que ya no necesitas? Muchas de ellas se pueden tirar o regalar o vender, en el caso de que se trate de objetos o ropa, por ejemplo. Poner un poco de orden a tu vida también es necesario y seguro que con la limpieza de cosas terminas encontrando más espacio para otras nuevas. ¡Esto también es productivo para uno mismo!

9. Organizar mejor el dinero

Quizás este sea el hábito más complicado de cumplir, porque no todos tenemos la misma vida. Y ni siquiera los mismos gastos económicos. Pero como consejo general, prioriza el dinero para aquellas cosas que tú consideres que sea necesario, importante o porque lo quieras sí o sí en tu vida. Pero si tienes un plan futuro que conlleve una importante inversión, es mejor valorar si esa cosa se puede comprar después. ¡Aprovecha en pedir algunas de ellas como regalo!

10. Aprende a decir que no

Otra cosa complicada de cumplir es este hábito. No queremos decir que se tenga que decir no a todo, ya que muchas cosas son muy importantes en nuestro día a día. Pero para otras cosas que te puedan quitar gran parte de tu tiempo, es mejor decir que no. Y sin sentirse culpable, que ese es el mayor objetivo. Esto es muy bueno para nuestro crecimiento personal.