Ed Sheeran habla claro: Este episodio de South Park sobre niños pelirrojos le arruinó la vida

Parece que a los artistas todo les va bien siempre y que el éxito y el reconocimiento siempre formaron parte de su vida. Pero nada más lejos de la realidad. En una entrevista reciente, el artista británico Ed Sheeran ha reconocido que hubo momentos de su niñez en que lo pasó muy mal. Y todo fue culpa de un capítulo de Shouth Park.

La serie cómica creada por Matt Stone y Trey Parker, tenía el sarcasmo y el humor negro en el centro, y por lo general, conseguía reírse de las máximas situaciones y colectivos posibles. Pero fue un episodio en concreto el que marcó para siempre a Ed Sheeran: Ginger Kids (que fue titulado Niños Pelirrojos en España) y que se lanzó en 2005.

Según declaraciones recogidas por The Independent y NME, Ed Sheeran: "Tener el pelo rojo en Inglaterra siempre fue algo por lo que la gente te tomaba el pelo. Pero nunca lo fue algo en Estados Unidos. La gente en Estados Unidos no sabía lo que era un pelirrojo", explicó el multipremiado artista.

"Iba a ir a Estados Unidos y todos decían: 'Me encanta tu pelo, amigo'. Y yo estaba como 'Dios mío, ¿a la gente le gusta mi cabello?' Y luego recuerdo que salió ese episodio, y eso fue todo, en todo el mundo por el resto de mi vida ".

En el episodio Ginger Kids, se le hace creer a Cartman que fue "maldecido" con una enfermedad llamada "gingervitis" o "pelirrojitis" cuyos "síntomas" son pelo rojo, piel clara y pecas porque los afectados no tienen alma.

Ed Sheeran, retratado el pasado 12 de diciemgbre en Londres, Inglaterra. / Photo by Samir Hussein/WireImage

Ese episodio "me arruinó la vida", llegó a decir el cantante de éxitos como Bad Habits, Perfect o Shape of you. Y lo cierto es que tras la emisión de ese controvertido capítulo se generaron episodios de bulling hacia los pelirrojos alrededor de todo el mundo.



