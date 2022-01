Este lunes llega el máximo de las Cuadrántidas, la primera lluvia de estrellas del año

Solo han hecho falta tres días para poder disfrutar de la primera lluvia de estrellas del año. Este mismo lunes 3 de enero de 2022 las Cuadrántidas, que llevan activas desde el pasado 26 de diciembre, llegan a su punto más álgido haciendo que, aquellos más afortunados que se encuentren en puntos libres de contaminación lumínica, puedan disfrutar esta misma noche de una lluvia de meteoros en la que se podrán llegar a observar hasta 120 estrellas fugaces por cada hora.

Las Cuadrántidas alcanzarán una velocidad de 40 kilómetros por segundo durante la noche de hoy. Su punto más álgido llegará las 20:40 hora peninsular y, gracias a la coincidencia de su pico de actividad con la Luna en fase nueva iluminando solo un 2% del cielo, este 2022 podrán verse especialmente bien desde los puntos más alejados de las grandes ciudades y nucleos urbanos iluminados.

El radiante de las Cuadrántidas, al contrario de lo que señala su nombre, no es ya la histórica constelación de Qadrans Muralis (El Cuadrante) creada por Joseph Lalande y caída en desuso. Sino que, tal y como recoge de forma oficial la Unión Astronómica Internacional, la lluvia de estrellas de primeros de año radica en la constelación de Bootes (El Boyer), muy cerca de su límite con Draco (El Dragón).

¡Ya está aquí la primera lluvia de meteoros del año!



☄️ Las #Cuadrantidas2022 tendrán su máximo de actividad mañana lunes a las 21:40. La Luna en fase nueva 🌑 no será un impedimento pic.twitter.com/Mc37dmAKfg — Planetario de Madrid (@PlanetarioMad) January 2, 2022

Si no eres de los afortunados que están pasando unos días de desconexión en el campo o no tienes la opción de desplazarte, no te preocupes, porque hoy no será la última oportunidad para disfrutar de las Cuadrántidas de 2022. Aunque en la próxima noche llegarán a su máximo, la lluvia de estrellas continuará atravesando el cielo nocturno de nuestro país hasta el próximo 16 de enero.

Una lluvia de estrellas en debate

Sobre el origen de las Cuadrántidas los expertos no coinciden. Aunque en Madrid desde el Planetario dan como buena la teoría de que esta lluvia de meteoros proviene del asteroide 2003 EH, los expertos del planetario de la capital también se hacen eco de que hay investigadores que apuntan al cometa C/1490 YI como el origen de las Cuadrántidas. Incluso llegan a señalar que hay algunos astrónomos que dan como válida la hipótesis de que ambos cometas son la fuente de esta lluvias de estrellas.

Esta semana: perihelio y Marte visible al amanecer

Además de la lluvia de estrellas de las Cuadrántidas, quienes dediquen parte de su noche a mirar el cielo nocturno también podrán encontrar otra sorpresa. Se trata de Marte, que durante toda la semana podrá verse justo antes del amanecer sobre el horizonte. Eso sí, su visión será tenue, por lo que habrá que fijarse bien para dar con el planeta Rojo.

Los amaneceres de la primera semana de 2022 seguirán con Marte como único planeta visible. Al estar casi detrás del Sol, el planeta aparece débil y bajo sobre el horizonte. Las madrugadas del 3 y 4 podrías ver alguna estrella fugaz asociada con el máximo de las cuadrántidas. pic.twitter.com/342YmNCDvZ — Real Observatorio (@RObsMadrid) December 31, 2021

Un poco más tarde, ya en el día 4, tendrá lugar el perihelio, el momento en el que la Tierra se sitúa a la mínima distancia del Sol, exactamente a 147.104.811 kilómetros; y también se podrán observar a Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno alineados hacia el suroeste al atardecer.

Este enero de 2022, como siempre, la mejor forma de ver los fenómenos astronómicos será alejándose de los puntos con contaminación lumínica y buscando espacios abiertos en los que ningún objeto pueda interferir en el campo de visión. Además, al tratarse de un de los meses más fríos del año, será imprescindible también contar con ropa de abrigo para disfrutar en condiciones del cielo nocturno.