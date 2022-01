The Weeknd anuncia la fecha de ‘Dawn FM’, su nuevo disco

¡Por fin tenemos la fecha de lanzamiento del nuevo disco de The Weeknd! Sí, has leído bien. El próximo 7 de enero Dawn FM, el nuevo trabajo del canadiense verá la luz en todas las plataformas digitales. Así lo ha anunciado el artista a través de sus redes sociales junto con un pequeño teaser que sirve para ponernos los dientes largos.

Así es como el cantante ha querido darnos un regalazo para comenzar bien el año nuevo, con un esperado disco el cual llevábamos ansiando desde hace varios meses. Dawn FM llega tras dos años del lanzamiento de After Hours, un trabajo impecable que nos demostró la madera de artista de Abel Tesfaye.

"Un nuevo universo sónico de la mente de The Weeknd", es lo que podemos leer en un primer plano del vídeo promocional del álbum. Un vídeo misterioso y cautivador que nos demuestra que este nuevo proyecto persigue una estética similar a la de su anterior trabajo. Sin embargo, podemos leer una serie de nombres (algunos de ellos muy conocidos) que formarán parte del proyecto: Jim Carrey, Quincy Jones (productor de muchos hits musicales de Michael Jackson), Tyler, The Creator, Lil Wayne y Oneohtrix Point Never, productor de la música electrónica.

Dawn FM, un nuevo mundo sonoro

Según lo que podemos confirmar tras lo escuchado en el filme, los sonidos de las canciones seguirán apostando por los ochenteros y de la electrónica experimental. La escenografía oscura que presente el vídeo puede simbolizar el renacimiento de Abel, ya que en alguna escena nos muestra a un The Weeknd viejo y en otras a uno joven.

"Ahora estás escuchando 103.5. Dawn FM. Has estado en la oscuridad durante mucho tiempo. Es hora de caminar hacia la luz y aceptar tu destino con los brazos abiertos", nos dice la voz en off que habla al final del clip. Como siempre el artista no nos deja de sorprender con estos juegos.

Dawn FM se convertirá a partir de este viernes, 7 de enero, en el quinto álbum de estudio del artista. En numerosas ocasiones, el canadiense ya hacía referencias al nombre de su futuro trabajo. En su perfil de Instagram, Abel subía diverso contenido respecto a Dawn FM, una de ellas era el cartel de su próximo tour: After Hours til Dawn stadium tour.

La referencia más reciente que tenemos en relación con Dawn FM es de hace dos días, cuando el artista subió una captura de un mensaje de texto de una conversación entre The Weeknd y La Mar Taylor, su directora creativa, que llevaba puesto de perfil el logo de Dawn FM: "La música puede curar y eso se siente más importante que el lanzamiento de otro álbum. Dejemos todo y disfrutémoslo con la gente. Un beso", escribía Abel.

"Despierta mañana al amanecer...", escribía en sus redes sociales. Y sí, hoy por fin conocemos la fecha de este nuevo disco y nos morimos de las ganas de escucharlo este viernes como regalo de los Reyes Magos. Estamos seguros de que el artista no nos defraudará.