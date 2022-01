Mueren los gemelos más famosos de Francia con solo 6 días de diferencia

Ha sido un duro golpe en Francia y totalmente inesperado. Los gemelos Bogdanoff, los más famosos del país vecino, han fallecido a los 72 años por Covid-19 y con tan solo seis días de diferencia, tal como ha reportado la RTL.

Grichka e Igor Bogdanoff han fallecido el 28 de diciembre y el 3 de enero respectivamente y según han reportado los medios de su país, no estaban vacunados por decisión propia. No creían necesitar la vacuna contra el coronavirus porque decían estar en buena forma física.

La familia no ha querido confirmar la causa de la muerte de los hermanos, pero su entorno había asegurado que no estaban vacunados y habían muerto de Covid. Este mes de diciembre, con la curva de contagios disparada en toda Europa, los Boganoff no tardaron en encontrarse mal, hasta que el día 15 de diciembre tuvieron que ser ingresados en el hospital Georges Pompidou de París.

La pérdida de ambos, con solo 6 días de diferencia, ha conmocionado a la sociedad francesa.

Igor y Grichka Bogdanoff

En los años ochenta, los gemelos Bogdanoff se convirtieron en toda una celebridad gracias a Temps X, un programa pionero, de ciencia ficción, que los hermanos presentaban en la televisión francesa. Ambos eran doctorados en Física y Matemáticas, aunque sus trabajos científicos siempre fueron controvertidos para parte de sus colegas de profesión.

Igor y Grichka Bogdanoff, retratados a finales de los 80 cuando conducían un exitoso programa de ciencia en la televisión francesa. / Ulf ANDERSEN/Gamma-Rapho via Getty Images

En la década de los noventa comenzaron a someterse a diversas intervenciones de cirugía estégica. A lo largo de los años, las operaciones se hicieron más frecuentes, hasta transformar por completo su imagen, lo que les granjeó críticas y burlas. Sin embargo, los Bogdanoff también tienen una legión de fans que veían en ellos a dos estrellas, excéntricas, divertidas y muy interesantes.