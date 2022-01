Dwayne Johnson acusa a Vin Diesel de "manipulador" y decide no aparecer en ‘Fast & Furious 10’

Los problemas entre Dwayne Johnson y Vin Diesel han regresado. Parecía que todo se había calmado entre ellos, pero no. La paz entre ellos no existe. Es más, desde el 2016 se encuentran en una guerra abierta. Y antes de despedir el 2021, Dwayne Johnson, conocido como La Roca, dio unas fuertes declaraciones sobre su compañero Vin Diesel.

El pasado 30 de diciembre se publicó una entrevista por parte de la CNN con La Roca. En una de las preguntas, Johnson fue preguntado en relación con los rumores sobre su regreso a la saga Fast & Furious y una publicación de Diesel pidiendo que el actor volviera a la franquicia. "Me sorprendió mucho la publicación reciente de Vin. Le dije directamente, y en privado, que no regresaría a la franquicia. Fui firme pero cordial con mis palabras y dije que siempre apoyaría al elenco y siempre apoyaría a la franquicia para que tuviera éxito, pero que no había ninguna posibilidad de que regresara", respondió el actor.

Sin embargo, Johnson añadió una respuesta que ha revolucionado a las redes sociales y se ha hecho eco en todos los medios: "La reciente publicación de Vin fue un ejemplo de su manipulación. No me gustó que mencionara a sus hijos en el post, así como la muerte de Paul Walker. Déjenlos fuera de esto".

Fast & Furious 10 sin el agente Hobbs

Así es como el actor confirmaba su decisión de no aparecer en la próxima y última película de la saga: Fast & Furious 10. Además, ha contado que cuenta con el apoyo de Universal, quienes entendieron el "problema" por el cual no iba a volver. Un problema que está relacionado con la relación con Vin.

Después de que Universal Pictures tuviera que cambiar la fecha de estreno de la película en varias ocasiones, por fin tenemos una fecha confirmada. Será el próximo 19 de mayo de 2023 cuando Fast & Furious 10 llegará a nuestras pantallas para poner fin a una de las sagas más importantes de la industria del cine.

Todavía queda más de un año y medio para confirmar si de verdad Dwayne no regresa a la franquicia para dar vida al agente Hobbs. Pese a sus declaraciones que habrán dejado a más de un fan triste por su decisión, el actor ha querido zanjar el tema deseando todo el éxito del mundo a sus compañeros de reparto: "Deseo sinceramente a mis antiguos compañeros de reparto y del equipo la mayor suerte y éxito para el siguiente episodio".