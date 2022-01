Xabier Grey renueva su estilo con Sr & Sra Júpiter

Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, pero también el apellido de los protagonistas del último álbum de Xabier Grey. Bajo este nombre artístico, nos encontramos a Xabier Oyarbide, un hombre con una doble identidad: cantante/compositor y profesor de inglés. Fusionando sus dos talentos crea una discografía repleta de canciones en inglés, ahora también en castellano.

El año 2021 ha sido un punto y aparte en su carrera, el momento de romper su molde para mostrar una nueva faceta pop con un EP que ha dejado huella tanto a nivel musical como estético y que representa a la perfección el mundo abstracto, filosófico y emocional de su inquieta mente. Xabier Grey, ha pasado por CARA A en LOS40 Euskadi para contarnos todos los detalles de su universo y para recordarnos lo bonito que es ser imperfecto.

Cara A: Han cambiado mucho nuestras vidas desde la última vez que estuviste en el programa.

Xabier Grey: Imagínate cuánto...¡que ahora hasta compongo en otro idioma! De hecho, trabajo de profesor de inglés y he tenido la suerte de poder seguir ejerciendo online. Al principio fue muy guay porque desde casa se curra muy cómodo, pero al final, como a todo el mundo, se me ha hecho un poco pesado. En la música también hemos tenido dificultades, he visto a muchos grupos y artistas a los que se les caían todos los proyectos. Ha sido un poco dramático.

ESCUCHA AQUÍ EL PROGRAMA 👇🏼

Cara A: Con todos estos inconvenientes, hemos tenido que reinventarnos un poco y ponerle un poco de imaginación para poder seguir adelante. Por ejemplo, tú en la pandemia innovaste y decidiste ofrecer conciertos en el balcón, ¿Cómo nació esa idea?

XG: ¡Sí! Yo creo que al haber sido Scout, tengo esa parte friki de "hecho a mano". Durante la pandemia utilizaba un balcón chulísimo para hacer los llamados 'balconciertos'. Llegó un momento en el que los vecinos me lo reclamaron por redes. Se creaba una magia muy especial con los aplausos de toda la calle y el eco que se hacía, sobre todo al principio, que era algo novedoso.

Cara A: Has dicho muchas veces que eres muy exigente contigo mismo hasta el punto de resultarte enfermizo, pero la imperfección es bonita también, ¿no?

XG: Sí, sí. Te confieso una cosa, estoy corrigiendo esa exigencia porque me ha hecho sufrir mucho con la música. A nivel vocal, grababa algo y volvía a escucharme 80 veces para buscar imperfecciones que nadie encuentra más que yo. Pero, he llegado a un punto en el que he dicho '¡hasta aquí!, se quedan las canciones con las imperfecciones que tengan' porque creo que hay un momento en el que los artistas entramos en un bucle sin fin. De alguna manera, se nos ha ofrecido la búsqueda de la perfección como si fuese algo bueno y ni la propia naturaleza, que sería lo más esencial que conocemos, es perfecta. Ella no se ciñe a ese concepto de perfección que este orden imperante sociocultural nos ha impuesto.

Cara A: Detrás de este disco "imperfecto" no hay solamente música, también hay historias y filosofía, ¿hay mucho de ti en estas canciones?

XG: Hay un proceso personal y desde hace unos años, menos sufrimiento. La música me ayuda a canalizar ese mundo emocional que no siempre es maravilloso. Las letras son bastante abstractas y los mensajes no son muy explícitos, son bastante poéticos, porque es ese tipo de música la que me permite expresarme con la melodía.

Xabier Grey - Origen

Cara A: Hasta llegar a este punto, hasta conocer al Señor y Señora Júpiter, has vivido un proceso de búsqueda de identidad como artista. Has pasado etapas distintas entre sí con objetivos diferentes, ¿cómo has visto tú esa evolución personal?

XG: Yo hice un disco en inglés, 'Papa', porque por mi musicalidad, mi cultura musical, lo que escucho desde pequeñito y mi manera de aprender a cantar y modular la voz me resulta más fácil hacerlo en este idioma. Esta vez, tenía el reto personal el romper ese prejuicio de 'no voy a ser capaz de hacerlo en castellano'. Empecé a trastear para encontrar el punto en el que me gustase mi voz cantada en español, porque reconozco que en un principio me sonaba rara. Encontré un sonido que encajaba y pude romper ese clima incómodo. Por lo tanto, sí ha habido un cambio profundo en mi perfección, en la manera de componer y en mi forma de cantar. Al final, acabó siendo un regalo a mis fans que no entienden inglés y que me habían pedido estas canciones en castellano para poder disfrutarlas aún más.