Sweet California anuncia su nuevo disco para 2022: Land of the Free

Buenas noticias para los fans de Sweet California y para el pop españo. La girl band más importante de nuestro país está de regreso con nuevo material discográfico, que llevará por nombre Land of the Free y estará disponible a partir del 25 de febrero, tal como han anunciado a través de sus redes sociales.

Alba, Sonia y Tamy han avanzado título y portada de su nuevo álbum con este post en Instagram donde puede leerse: "Nuestro nuevo proyecto discográfico, el 25 de febrero a la venta en tiendas físicas y plataformas digitales. Os dijimos que estas fiestas tendríais regalo… y aquí está POR FIN!!!!!!", han escrito las artistas.

Pero lo curioso de este trabajo es que no es un álbum convencional. No se trata de un disco al uso, sino de un concepto distinto, tal como han explicado en el post: “Land of the Free” es el primer volumen de una bilogía muy especial. Os iremos desvelando más detalles y muchas sorpresas en los próximos días. No os imagináis las ganas que tenemos de compartir este viaje con todos vosotros.🚀 Gracias siempre por la espera y el apoyo. Os queremos, Alba, Sonia y Tamy. 💗", explicaban las cantantes.

La expectación es máxima y los comentarios de sus seguidores no se han hecho esperar. Miles de corazones, manos aplaudiendo y emojis de amor han invadido los comentarios de la publicación.

¿Qué nos dice Land of the Free?

Aunque aún no hay muchos más detalles sobre este trabajo, es cierto que la portada del disco nos da algunas pistas de lo que podremos encontrar en el interior de este Volumen 1. La composición de la portada y la actitud triunfalista de Alba, Sonia y Tamy al colocar su bandera en un nuevo lugar inspira la conquista de nuevos mundos o quizás, de nuevas parcelas de la realidad.

Además, la portada nos recuerda a dos imágenes históricas muy claras: por un lado, a la pintura La libertad guiando al pueblo de Delacroix, y por otro, a las icónicas imágenes de Amstrong pisando la Luna por primera vez.

Sweet California llegan más empoderadas que nunca con un título súper evocador que nos da un mensaje claro: Sweet California están dispuestas a romper con todo lo establecido y conquistar el corazón de nuevos públicos. ¿Quizás con un nuevo sonido?

Sea como sea, es tiempo de dar un paso más, de explorar la madurez de sus letras y de mostrarlo en un disco que seguro que ecerrará un gran mensaje para las generaciones más jóvenes.

Sweet California publicaba recientemente canciones como Whisper, Bet On Me y el pasado diciembre una balada preciosa titulada Tu midad de la cama.