Adele, Gayle y Bombai con David Otero se lucen en la primera lista del año

2022 ha venido con un nuevo triunfo de Adele bajo el brazo. La británica revalidó el día de Año Nuevo el liderato que había conseguido en Navidad con Easy on me, con lo que ya son cuatro las semanas que el primer single de 30 se ha pasado en el número uno de LOS40. Esta primera lista del año trae buenas noticias para otros artistas. La gran sorpresa la ha dado la estadounidense Gayle, que sube 13 posiciones de una tacada con abcdefu, de modo que se queda en el #17 y protagoniza el ascenso más importante de la semana. Bombai y David Otero constituyen la única novedad: su tema a medias, Hawaii, debuta en el #32. Por su parte, Dua Lipa no cede el récord de permanencia y We’re good suma ya 39 semanas con nosotros (y ahora además sube cuatro posiciones y se queda en el #24). En el vídeo de la parte superior Tony Aguilar presenta el repaso a las 40 posiciones en vídeo.