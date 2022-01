Mira en primicia el trailer de ‘A través de mi ventana’, la nueva película de Netflix

Si hace un par de meses ya pudimos ver un avance oficial de A través de mi ventana, ahora LOS40 estrena en primicia nuevas imágenes del próximo gran lanzamiento cinematográfico de Netflix.

Basada en la novela, y fenómeno global, de Ariana Godoy y dirigida por Marçal Forés, A través de mi ventana está protagonizada por los jóvenes talentos Clara Galle, Julio Peña, Hugo Arbués, Eric Masip, Natalia Azahara, Guillermo Lasheras y Emilia Lazo.

Fotograma de 'A través de mi ventana'. Estreno el 4 de febrero. / Imagen cedida por Netflix.

La película se estrena en la plataforma el próximo 4 de febrero y las expectativas son máximas. Tanto si has leído la novela como si no, no puedes renunciar a la historia de Raquel y Ares, dos jóvenes que se descubrirán a sí mismos a través de su insólita relación.



¿De qué va A través de mi ventana?

El filme tiene como protagonista a Raquel, que lleva toda su vidda loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista, hasta que un día llega el primer y extraño encuentro entre ellos. El objetivo de Raquel es conseguir que Ares se enamore de ella, pero no es la niña inocente que aparenta ser y no está dispuesta a perderlo todo por el camino, incluida a ella misma.

La novela A través de mi ventana de Ariana Godoy está editada en España por Random House tras convertirse en un fenómeno entre los lectores en Wattpad.