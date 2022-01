Así reaccionaron Nico y Rosario a la mayor infidelidad de ‘La Isla de las Tentaciones 4’: el trío de Álvaro

Lo que a priori se convirtió en historia de La Isla de las Tentaciones, también se convirtió en la infidelidad más grande de todas las ediciones. En esta cuarta temporada del formato, Sandra Barneda anunció que se vivirían cosas fuertes, y no mintió: ya se ha visto como surgió el primer lío lésbico o el posterior primer trío visto en cualquiera de las dos villas.

Sus protagonistas fueron Álvaro, Sabela y Rosana, un grupo que poca gente podía esperar. Y es que los dos primeros sí habían llegado a intimar, siendo él participante y ella tentadora, aunque la última era una de las tentadoras de Nico. Aunque un giro de los acontecimientos como fue el trío lo cambió todo radicalmente.

Rosana irrumpió en el cuarto del futbolista cuando estaba colocado sobre Miriam -hay que recordar que desde hace varios programas está a dos bandas-, y no pareció sentarle del todo bien. El momento, muy tenso pero a la vez material perfecto de memes, es el siguiente:

Cuando estás en tu habitación "haciendo un trabajo" y entra tu madre sin llamar a la puerta



🔵 #LaIslaDeLasTentaciones9 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/IcFkRRiM5I — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 4, 2022

Tras esto sucedió el trío, una aventura que podría haber sido un cuartero de no ser porque Nico se echó para atrás. Momentos antes de seguir el juego en la piscina, decidió salir y dormir solo para no hacerle daño a Miriam, su otra tentadora predilecta. A la mañana siguiente se enteraría de lo sucedido.

No pareció darle demasiada importancia, al menos a ojos de sus tres compañeros. Ante cámara, sin embargo, declaraba algo diferente: "No me ha molestado del todo […] aunque no me ha hecho gracia". A Rosana, además de trasladarle esto mismo, también le seguía abriendo la veda a continuar conociéndose confesando que no le iba a condicionar.

Pese a esto, no parece que se lo haya tomado tan a la ligera, pues -posible spoiler- el avance del último programa desveló que la cita final de él será con Miriam, y ella le dejará claro que le quiere seguir conociendo fuera. ¿Hará el programa una excepción y le dejará cenar con las dos?

Rosario, ¿informada o ignorante?

Aunque el programa pasó enseguida a sus hogueras con solteros, Rosana no iba a dejar la situación así. Sandra Barneda daba pie a las solteras de Nico para que Gal·la les hiciese unas preguntas, aunque pocos se esperaban el desenlace que iba a tener. Justo antes de irse junto a Miriam, Rosana quiso avisar a Rosario de lo acontecido con Álvaro.

"Con Álvaro muy bien", le dijo escuetamente la soltera, algo que la valenciana no se tomó nada mal. A falta de que la presentadora la abordase con su tablet para ponerle al día de su situación, Rosario decidió confiar en su chico y no pensar que podía haber hecho algo también con una de las protagonistas del único trío hasta la fecha del reality.

Esta situación volverá a cambiar en la hoguera final, gracias de nuevo al avance que ha mostrado el programa. Parece que Rosario se enterará de lo sucedido, y lo utilizará -como es lógico- como algo para inhabilitar los argumentos de su chico sobre sus infidelidades. Eso sí, también le dirá que le quiere como el primer día, ¿se volverán una pareja abierta, o habrá una despedida?