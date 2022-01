Ana Torroja, abatida tras la muerte de uno de los miembros de su familia musical

Ana Torroja está pasando por un mal momento y ha querido compartirlo con sus seguidores en las redes sociales. La cantante acaba de perder a su amigo y compañero de industria César Ceja, un hombre que, tal y como ella ha explicado, ha formado durante años parte de su "familia musical" y quien la ha acompañado sobre los escenarios en reiteradas ocasiones.

El artista mexicano, que había dedicado su vida a la producción y la composición musical así como a acompañar con la guitarra a cantantes de la talla de la líder de Mecano, falleció el pasado martes 4 de enero por causas que por el momento no han trascendido a la prensa, cuando tenía solo 40 años.

"Mi querido César, no puedo creer que te hayas ido... Mi familia musical se queda huérfana, y los escenarios ya no serán lo mismo sin ti. Voy a extrañar tu eterna sonrisa, 'rockear' contigo, mirar a un lado y no verte, y esos solos de guitarra que me hacían soñar. La vida se te ha escapado demasiado pronto. Quedaban tantas cosas por hacer... Todo mi amor y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos", ha indicado la artista española en un post de Instagram en el que ha colgado varias imágenes de ella y el guitarrista en las que se les puede ver cómplices arriba y abajo de los escenarios.

Torroja, que se ha mostrado visiblemente afectada en las redes sociales, no ha sido la única artista en despedirse de César Cejar. Además de ella también le han dedicado unas bonitas palabras el productor y cantautor mexicano Aureo Baqueiro, quién también trabajó con Ceja; el joven cantante Luis Arturo y la cantautora chilena Mon Laferte, quien además de haber trabajado con él, fue su pareja sentimental durante un tiempo.

"Querido César, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de 6 años, me regalaste una familia en México, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho, te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también, siempre fuiste mi maestro y fuimos muy muy felices juntos", ha escrito la chilena en su perfil de Instagram a modo de despedida para César.

Lafete ha querido aprovechar su mensaje para poner en valor el trabajo de César y le ha recordado a él y a sus seguidores que ella seguirá cantando "con más amor que nunca" todas las canciones que ambos escribieron juntos. "Te debo mucho mi querido Chino, aunque ya no estés aquí, siempre te voy a querer. Y cada 2 de mayo, te voy a recordar con mucho amor, porque también compartíamos el día de cumpleaños, entre tantas cosas. Te amo chinito, descansa en Paz", ha querido añadir la artista.