Adele, Shakira, Mark Owen, Miguel Bosé, Nil Moliner y Cómplices y sus míticos Nº1 de Año Nuevo

Todos los números uno de la lista tienen algo especial, pero aquellos que son los primeros de un año parece que gozan del privilegio añadido de servir de anticipo a los doce meses que están por venir. Invita a pensar que será un gran año para el artista que lo consigue. Es lo que le ocurrió el año pasado a Nil Moliner con Mi religión, la canción que llegó a lo alto la última semana de 2020 y, por tanto, el 1 de enero de 2021 estaba en la primera posición. En diciembre de 2021 regresaría a la primera plaza con Libertad, canción que sigue en lista.

A Shakira y Maluma les sucedió en 2016 lo mismo que a Adele en 2021: fueron número uno en Nochebuena y Nochevieja, por lo que es la canción que estaba en el número uno hace ahora cinco años, en enero de 2017. Puede afirmarse que Adele es líder de la lista en Año Nuevo cada diez años (al menos hasta ahora lo ha conseguido): si Easy on me encabeza la clasificación el primer día de 2022, Someone like you, una de sus grandes baladas, hizo lo propio en 2012.

Como la semana pasada, Shakira aparece por partida doble en La Máquina del Tiempo. Sí, porque hace ahora quince años (en enero de 2007), la de Barranquilla mandaba en la cúspide de la lista con La pared. El 29 de diciembre de 2001, Miguel Bosé triunfó en LOS40 con Morenamía, un tema cuya letra ha dado pie a no pocas especulaciones, convirtiéndose así en el artista que inauguró 2002 en el número uno.

Los oyentes más veteranos de LOS40 recordarán el revuelo que montó Mark Owen hace 25 años cuando visitó España tras la separación de Take That. Bueno, pues aquel desatado frenesí tuvo como colofón el número uno el 28 de diciembre de 1996 de Child, canción que pasó a ser, por tanto, la que mandaba en la lista los primeros días de 1997. Terminamos el repaso de La Máquina del Tiempo con el tema que ocupaba el puesto de honor a comienzos de 1992, hace treinta años: Cuando duermes, de los geniales Cómplices.