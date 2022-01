Taylor Swift y Selena Gómez muestran su tierna amistad en un vídeo viral de Tiktok

Selena Gomez y Taylor Swift nos ha dejado claro que su amistad siempre ha estado cuidada (o al menos eso parece por lo que hemos visto). Desde el 2008, ambas artistas entablaron su relación y hasta ahora han sabido mantenerla. No importa los tantos proyectos que tenga cada una, que eso no es un obstáculo para seguir cuidándose de alguna manera.

Hace mucho tiempo que las cantantes no muestran su amistad por redes sociales, pero eso ahora ha cambiado. El 14 de noviembre de 2021, un vídeo de Taylor se hizo viral en Tiktok y esto se debe a una increíble razón: en el clip sale Selena Gomez a su lado. Sin duda, este suceso sorprendió a todos sus fans que no dudaron en mostrar su amor en los comentarios.

Por lo que hemos podido observar, Gomez se encontraba en el backstage del programa Saturday Night Live, donde Swift fue invitada para promocionar su reciente disco regrabado, Red (Taylor's Version) e interpretar la nueva versión de 10 minutos de All Too Well. Antes de que Taylor saliera al plató, decidió bromear un poco por Tiktok con Selena.

Selena y Taylor, una amistad de verdad

Es así cómo surgió el tierno vídeo en el que ambas interpretan un audio de Luke Franchina en el que dice: "Oh no! My bestie is a bad bitch" (¡Oh, no! Mi mejor amiga es una perra mala). Este es el momento que ha revolucionado a sus fans, puesto que Taylor es quien pronuncia esas palabras para referenciar de que está hablando de Selena. Acto seguido, se muestra a Gómez girándose y riendo con una risita malvada.

Además, el clip no solo se ha convertido en viral en noviembre, sino que en el reciente 2022 sigue apareciendo en la categoría de "Para ti". De hecho, hasta ahora el filme cuenta con más de 18 millones de "me gusta". Un viral que nos sigue demostrando que las amistades de verdad sí que existen.

La última vez que vimos una publicación de ambas juntas fue en el Instagram de Selena en marzo de 2021. Ahí, Gomez le dedicaba unas palabras bonitas a su amiga de manera indirecta (muy directa): "Echando de menos a ésta". Repetiremos lo que respondió una fan del vídeo: ¿En algún momento lanzarán una canción juntas?