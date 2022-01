Nek cumple 50 años. ¿Qué fue del cantante de ‘Laura no está’?

La década de los 90 fue una etapa en la que no dejaron de llegar nuevos estilos y cantantes internacionales a las listas españolas. Además del eurodance que llegaba del norte del continente con artistas como Gala o Technotronic, pero también empezamos a empaparnos de cantantes más cercanos. Desde Italia comenzaron a llegar dos voces que rápidamente alcanzarían el éxito en nuestro país y se consolidarían en muy poco tiempo. Laura Pausini, Eros Ramazzotti y Nek desembarcaron con su estilo propio y aún sus canciones son muy recordadas, tanto en su idioma como en las versiones castellanizadas.

De todos ellos, el que tuvo una carrera más corta, el que más desaparecido ha estado en los últimos años, es Nek. El músico saltó a la fama con Laura no está, un tema con el que llegó al Nº1 de LOS40 en 1997 y con el que conquistó al público. "Me cambió la vida... gracias a esta canción, España me adoptó", contaba el italiano sobre esta canción en la que le cantaba a una Laura real, a pesar de que nunca desveló su identidad.

Filippo Neviani, que es como realmente se llama Nek, comenzó su carrera en 1992, pero tuvo que esperar cinco años hasta lograr el éxito internacional. Nació en 1972 en Sassuolo, ciudad de la provincia de Módena, y comenzó en el mundo de la música a los nueve años, tocando la guitarra y la batería. Después de pasar por varias bandas, es en 1992 cuando publica su primer álbum, Nek, y nace su nombre artístico. Se trata de un apodo que no llegó a ser definitivo, y es que para su undécimo disco, publicado en 2017, quiso volver a su identidad real y lo llamó Filippo Neviani. "No me imagino que a los 40 la gente me llame Nek", decía en las primeras entrevistas que ofrecía.

El éxito masivo en España fue igual de rápido que efímero. Sin embargo, al contrario que esa Laura a la que le cantaba en su tema más conocido, Nek no desapareció. El artista continuó experimentando y creando nueva música, aunque se centró en su Italia natal. Con un ritmo aproximado de un disco cada dos años, ahora mismo tiene publicados 15 álbumes y tres recopilatorios. Toda una larga carrera como compositor y músico. Además, ha hecho duetos con Laura Pausini o Sergio Dalma.

Ahora llega al medio siglo de vida y lo hace en plena forma musical. No ha dejado de componer y en Italia sus canciones siguen gozando de una buena salud. En su último videoclip, Un'estate Normale, podemos verlo con un look mucho más maduro de la imagen que todos tenemos en la cabeza, y su millón de seguidores en Instagram también pueden conocer al momento todos los proyectos en los que se embarca.

Ese veinteañero rebelde ha dado paso a un hombre comprometido, con una gran vocación solidaria y volcado con la salud pública. Fue uno de los primeros artistas que recomendó el uso de la mascarilla cuando comenzó la pandemia de coronavirus, además de ofrecer conciertos en streaming en la época más dura del confinamiento. "Nunca como en esta ocasión he sentido tan fuerte la falta de la gente. Esa gente que está ahí́ para devolverte las emociones con sus aplausos, miradas, gritos y sonrisas. Fue un concierto surrealista, pero al mismo