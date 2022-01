Selena Gomez habla de su ‘peligrosa relación’ con Instagram: “Se convirtió en todo mi mundo”

Durante años, Selena Gomez ha sido la artista con más seguidores en Instagram, con la friolera de 287 millones de seguidores en esta red social. Sin embargo, esta cifra tan guau y todo lo que rodea a la red social ha pesado sobre la artista como una losa y lo ha hecho durante demasiado tiempo.

Así lo ha desvelado la cantante de Baila Conmigo o De una Vez, en declaraciones a la revista In Style. En una entrevista publicada este 6 de enero, la cantante y actriz habló de sus problemas con la ansiedad y la depresión y de cómo luchó contra los efectos nocivos que Instagram provocó en su salud mental.

"Tengo problemas de depresión y ansiedad y me resultó difícil ser yo misma", dijo a In Style. "No quería publicar nada en las redes sociales porque me di cuenta de que estaba en una situación en la que estaba muy bendecida. ¿Qué podía publicar o decir? Entonces se me ocurrió invitar a varias personas a entrar en mi Instagram para contar sus historias", explica Selena, quien hace unos meses lanzaba el podcast Wondermind para el cuidado de la salud mental y que cuenta con la participación de expertos.

Hace tan solo unos años, la artista empezó a tener una relación más sana con la aplicación pero durante mucho tiempo no fue así. De hecho, explica de esta forma las inseguridades que la plataforma generó en ella: "Hubo un momento en que Instagram se convirtió en todo mi mundo y fue realmente peligroso", explica la artista a esta publicación. Y continúa: "Cuando tenía 20, sentía que no era lo suficientemente guapa. Hubo un momento de mi vida en el que pensaba que necesitaba maquillaje y nunca quise que me vieran sin maquillar".

Sin embargo, con el transcurso del tiempo, la cantante iba dandose cuenta de lo peligroso de su relación con las redes y de que tenía que tomar las riendas.

"A medida que me hacía mayor, evolucionaba y me di cuenta de que necesitaba tomar el control de lo que estaba sintiendo. Quería poder mirarme en el espejo y sentirme segura de ser quien soy. Tomarme un descanso de las redes fue la mejor decisión que he tomado para mi salud mental. Creé un sistema por el cual todavía no tengo mis contraseñas. Y el odio innecesario y las comparaciones desaparecieron una vez que dejé el teléfono (...) ahora tengo una relación mucho mejor conmigo misma", ha explicado Selena.

Si tú o alguien que conoces necesita ayuda por motivos de salud mental contacta con el Teléfono de la Esperanza: 717 003 717.