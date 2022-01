Coldplay x BTS, Sebastián Yatra, Justin Quiles, Rosalía x The Weeknd: ¿podrá alguno arrebatar el Nº1 a Adele?

Tras su número uno en Navidad y en Año Nuevo, Adele se ha hecho fuerte en lo alto de la lista oficial de LOS40. Son ya cuatro las semanas (las dos últimas consecutivas) que la cantante británica suma en el primer puesto y este sábado podría añadir una más, lo que constituiría todo un hito puesto que hay que remontarse bastantes años atrás en el chart para encontrar un sencillo que haya sido cinco semanas número uno. La fuerza de Easy on me es solo comparable a la de la voz de su intérprete y compositora, y aunque el tema no da síntomas de desgaste, hay otras canciones en la zona caliente que también optan a colgarse la medalla de oro.

Entre los principales rivales de Adele están Justin Quiles, quien después de haber sido número uno con Loco lleva dos semanas anclado en el #2; Sebastián Yatra con Tacones rojos (#3), uno de los temas más pop del repertorio del colombiano; Camilo y Evaluna con Índigo (#4); Coldplay y BTS con My universe (#5), de las colaboraciones más insólitas que se han producido últimamente y que demuestra que en la música las buenas canciones están por encima de barreras estilísticas; y Rosalía con The Weeknd, cuyo single La fama ya está en el #6.

Este sábado puede darse el curioso hecho de que Aitana consiga tener cuatro canciones en el chart, lo que no ocurre desde que Dua Lipa lo lograra en 2019. Actualmente la catalana defiende Mon amour remix, Berlín (ambas han sido número uno) y Llueve sobre mojado, y ahora puede añadir a ese trío Formentera, su tema a medias con Nicki Nicole, candidato de la semana. La argentina, por su parte, podría hacer doblete, ya que se estrenó en LOS40 con Sabe. Los apoyos recibidos con el HT #MiVoto40 serán los que decidan si este trallazo de pop electrónico inspirado en la maravillosa isla balear merece en hueco en la lista.

Por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos el BluRay de Tres anuncios a las afueras, una espléndida película que ha ganado dos Oscar, cuatro Globos de Oro y cinco BAFTA, ¡ahí es nada! Estamos ya en época de Globos de Oro y nominaciones a los Oscar y a lo largo de este mes os obsequiaremos con pelis triunfadoras. No faltará el recuerdo a números uno del pasado en La Máquina del Tiempo, la presentación de nuevos candidatos, noticias de la actualidad musical… y muchas más cosas que harán de las cuatro horas de programa un non stop de emociones. La cita: el sábado a las 10 de la mañana (una hora menos en Canarias). ¡Te esperamos!