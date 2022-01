The Weeknd publica Dawn FM, un disco soberbio lleno de electrónica, sintetizadores y temas memorables

The Weeknd ha lanzado este viernes 7 de enero su nuevo disco: Dawn FM. Se trata del quinto álbum de estudio del artista, un trabajo soberbio que cuenta con una producción exquisita y alberga una colección de canciones increíbles. Un disco en el que Abel Tesfaye vuelve a jugar con la música y explorar todas las sonoridades que le vuelven loco.

Para crear Dawn FM ha contado con colaboradores como el célebre productor Quincy Jones, Tayler The Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never, tótems de la música electrónica como Swedish House Mafia, Calvin Harris y hasta Max Martin o el actor Jim Carrey. Se trata de un disco lleno de matices, de pistas de baile, de virajes insólitos... y también podríamos concebirlo como un homenaje a la radio y la música de sintetizadores de los ochenta.



Dawn FM arranca con una intro muy radiofónica para adentrarnos en el excitante universo de The Weeknd. A continuación arranca la fiesta con Gasoline, uno de los temas más potentes del disco, con reminiscencias a la electrónica alemana de los setenta y los ochenta y que hace presagiar que Dawn FM continúa la estela de su predecesor: After Hours.

El primer tercio del álbum nos deja una pista romántica y adictiva: How Do I Make You Love Me, una canción que comienza recordando a Michael Jackson, pero que lleva el inconfundible sello The Weeknd. En Take my breath, tenemos una digna sucesora de I Feel Love, el mega hit de la admirada Donna Summer en colaboración con el italiano Georgio Moroder). Una melodía brutal a base de sinte introduce esta canción que ensalza los elementos rítmicos esenciales de la música disco (falsete incluído al cantar Take My Breath). Con esta canción anticipó este disco el pasado verano.

Sacrifice funciona como single oficial del lanzamiento de Dawn FM, una canción con la que The Weeknd pretende revalidar su título de Príncipe del pop. A tale by Quincy es un tributo al productor de algunos de los mejores discos de Michael Jackson, más que una canción una atmósfera. Mientras que Out of Time es una balada muy reflexiva, con cuenta con una melodía imbatible y que acaba con otro guiño a la radio musical, a presentadores legendarios de canciones de la FM. Here We Go... Again es una de las canciones más celebradas de este disco, junto a Tayler The Creator, uno de los reyes del neo soul y el hip hop actual.

Best Friends es otro viaje sideral a través del pop y los sintetizadores a esa temida friendzone, una canción que conecta directamente con el siguiente corte del disco: Is there Someone Else?. Un tema que aborda las aristas de una relación y que vuelve a erigir a The Weeknd como uno de los compositores más creativos y talentosos de nuestro tiempo, alguien que siempre tiene las palabras precisas para describir los sentimientos.

The Weeknd, retratado en los premios Billboard en 2021. / Rich Fury/Getty Images for dcp

En Starry Eyes, el artista vuelve a clamar por entrar en el corazón de su chica y lo hace con una canción que sirve al propósito de la letra. Un tema muy envolvente que parece que tendrá una fuerte eclosión final pero que no llega a romper nunca, justo como esa relación que pudo ser y no fue. Le siguen Every Angel is Terrifiying, un tema oscuro y experimental que funciona a modo de epístola de ciencia ficción.

Con Don't Break My Heart entramos en la recta final de este trabajo. Hacia el final del álbum encontramos también temas muy destacables como la colaboración con Lil Wayne en I Heard You're Married. Less than Zero es desde ya una de nuestras grandes favoritas del disco. Con una melodía brutal y nostálgica y un final épico, podría convertirse en una de las grandes joyas de Dawn FM.

tracklist de dawn fm Portada de Dawn FM. / Republic Records / Universal Music 01 Dawn FM 02 Gasoline 03 How Do I Make You Love Me? 04 Take My Breath 05 Sacrifice 06 A Tale by Quincy 07 Out of Time 08 Here We Go… Again 09 Best Friends 10 Is There Someone Else? 11 Starry Eyes 12 Every Angel Is Terrifying 13 Don’t Break My Heart 14 I Heard You’re Married 15 Less Than Zero 16 Phantom Regret by Jim

Lo que está está claro es que Dawn FM es un viaje sideral, una liturgia esencial para los amantes de la música, del pop, del moderno r&b y para nostálgicos de los sonidos de otra época.