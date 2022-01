Fka twigs une fuerzas con The Weeknd para hacernos bailar en ‘Tears In The Club’: ¡Mira el vídeo!

¡Por fin se ha confirmado nuevo proyecto de Fka Twigs! Se trata de su nuevo mixtape Caprisongs que saldrá el próximo 14 de enero y contará con diversas colaboraciones como las de The Weeknd, Jorja Smith, Shygirl y Daniel Caesar, entre otros. Por eso, la británica ha decidido regalarnos en diciembre de 2021 un adelanto de su nuevo trabajo: Tears In the Club, su nuevo single junto a The Weeknd.

Un tema que apuesta por los sonidos del hip-hop y persigue la estética musical de la británica. Mientras, Abel Tesfaye (The Weeknd) aporta su esencia del R&B en la canción, de esta manera, nace una mezcla exquisita de ritmos gracias a la unión de ambos talentos. No podemos olvidarnos del juego de voces y los efectos sonoros que aparecen a lo largo de la canción para recrear a la historia de un amor complicado tirando a la toxicidad.

Sin duda, Fka Twigs viene pisando fuerte y promete mucho en este 2022 con su nuevo mixtape. Así lo hemos visto en esta nueva colaboración, donde no solo la producción de la canción ha sido potente, sino que le acompaña un videoclip de lo más innovador y que nos hace verlo varias veces.

Sobre su videoclip

El filme ha contado con la dirección de Amber Grace Johnson, quien ha apostado por una estética extravagante y llena de ficción. Además, el clip ha contado con elementos de 3D diseñados por SIM. Un ejemplo de ello es el retrato roto de Fka del principio y el final de la canción, que simboliza a un rostro de porcelana rompiéndose para dar lugar al nombre de la canción.

La británica y The Weeknd recrean una relación amorosa tóxica en Tears In the Club. Fka canta "Te quiero sacar de mis caderas, de mis muslos, de mi pelo, de mis ojos, de mi ropa y de mis llantos nocturnos", para demostrar que está luchando contra esa dependencia emocional hacia su pareja. Por su parte, Abel le canta que no puede escapar de él, como dueño de su corazón y de su vida: "Te tengo llorando en la discoteca, estás resistiendo el amor, no puedes escapar de mí".

Sin duda, la canción y su clip han tenido una buena acogida por parte de los fans y por esta razón, el videoclip cuenta con más de 4.600.000 de reproducciones en YouTube. Ahora nos toca seguir esperando hasta el 14 de enero para escuchar y disfrutar del nuevo proyecto de Fka Twigs. Seguro que no nos defraudará. Y a ti, ¿qué te parece Tears In the Club?