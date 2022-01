Muere el actor Sidney Poitier, icono de la lucha por los derechos de los afroamericanos

Era el año 1964 cuando Sidney Poitier dio un golpe sobre la mesa y demostró que las personas de color también podían triunfar. Se convirtió en el primer actor negro en ganar un Oscar, lo que sin duda ayudó a cambiar el rumbo del cine de Hollywood.

Sidney Poitier ya se convirtió, por aquel entonces, en una leyenda. Aún tras su fallecimiento este 7 de enero, sigue siéndolo. Así es. Tal y como ha anunciado The Nassau Guardian, el actor ha fallecido a sus 94 años. El ministro de Asuntos Exteriores de Bahamas, su tierra natal, ha expresado sus más profundas condolencias. "Pero incluso mientras lloramos, celebramos la vida de un gran bahameño: un icono cultural, actor y director de cine, emprendedor, activista de derechos civiles y humanos y, últimamente, diplomático", expresa Philip Brave Davis.

Y es que la carrera de Sidney ha estado protagonizada por hitos que han marcado el rumbo de los derechos de las personas afroamericanas. No solo se convirtió en el primer actor negro en ganar un Oscar. Tal y como indica Diario Vasco, fue el primer actor de color en besar a una mujer blanca en la gran pantalla. Lo hizo en Adivina quién viene esta noche en 1967. Lo hizo en una época en la que los afroamericanos solo tenían posibilidad de interpretar papeles de mayordomos, criadas o criminales. Pero Poitier derribó todas estas barreras.

Sidney Poitier ganando su primer Oscar / Bettmann (Getty Images)

Algunas de sus apariciones más conocidas son Los lirios del valle, la película con la que ganó el Oscar, To Sir, With Love, En el calor de la noche y Adivina quién viene a cenar esta noche. También dirigió sus propias películas, como Sucedió un sábado, Let's Do It Again y Locos de remate.

La vida de nuestro protagonista ha estado repleta de lecciones y capítulos de superación. El ministro Philip Bave Davis lo reconoce en su comunicado: "El niño que se mudó de la granja de tomates de Cat Island para convertirse en camarero en Estados Unidos; el joven que no solo aprendió a leer y escribir por sí mismo, sino que hizo de la expresión de palabras y pensamientos y sentimientos un elemento central de su carrera".

El mundo del cine está de luto tras la muerte de uno de los mayores iconos de su historia. Descanse en paz, Sidney Poitier.